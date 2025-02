A- A+

CHUVAS Hospital das Clinicas orienta pacientes sobre remarcação de consultas perdidas por conta das chuvas O hospital também divulgou, internamente, orientações sobre registro de ponto para os funcionários que estão com dificuldade de se deslocarem devido às fortes chuvas

O Hospital das Clínicas, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), na Zona Oeste do Recife, em decorrência das fortes chuvas registradas nesta quarta-feira (5), orienta os pacientes que não puderam comparecer para realizar consultas e exames como devem prosseguir como as remarcações.

Os pacientes devem entrar em contato pelo WhatsApp (81) 2126.3757 e informar: nome, número do prontuário, especialidade ou exame perdido e número de telefone para contato. Após o envio da mensagem, que deve ser feito apenas uma vez, deve-se aguardar o retorno da Central de Marcação do HC-UFPE.

Já para os casos de pessoas que perderam a primeira consulta agendada no hospital (Regulação) por conta das chuvas, devem entrar em contato com a secretaria de saúde do município para solicitar o reagendamento. Aquelas agendadas para consultas de retorno devem procurar o ambulatório específico para reagendamento por telefone.

Chuvas

O também divulgou, internamente, orientações sobre registro de ponto para os funcionários que estão com dificuldade de se deslocarem ao trabalho. A Superintendência do HC buscou, com essa medida, garantir o funcionamento dos serviços que são essenciais para a população e resguardar a segurança de todos.

