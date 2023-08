Hospital das Clínicas participa de mutirão de reconstrução mamária em outubro

A- A+

Em celebração ao Outubro Rosa, mês de conscientização sobre a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) realizará dez operações de reconstrução mamária entre os dias 16 e 21 de outubro.

A iniciativa integra um mutirão promovido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica – Seção Pernambuco (SBCP-PE), que pretende operar 80 mulheres em hospitais de referência do Recife.

Durante este mês, as pacientes estão sendo encaminhadas para triagem nos hospitais que realizarão o mutirão. No Hospital das Clínicas, 20 delas foram avaliadas nesta semana.

A ação é direcionada às pacientes que estão na lista de espera pela cirurgia na rede estadual e mulheres mastectomizadas com o tratamento oncológico já concluído e que foram selecionadas pela Secretaria Estadual de Saúde por meio das Unidades Básicas de Saúde, inclusive em municípios do interior.

“O objetivo do mutirão é dar mais qualidade de vida e garantir o direito da realização da reconstrução mamária que é assegurado por lei, reduzir a lista de espera e dar visibilidade e alertar às pacientes que essa cirurgia também faz parte do tratamento oncológico”, destacou o coordenador da Área Assistencial de Cirurgia Plástica do HC, Rafael Anlicoara.

Criada na década de 1990, a campanha tem o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença, além de proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade.

No Brasil, esse é o tipo de câncer mais letal entre as mulheres. Os principais sinais e sintomas suspeitos são: caroço (nódulo), geralmente endurecido, fixo e indolor; pele da mama avermelhada ou parecida com casca de laranja; alterações no bico do peito (mamilo) e saída espontânea de líquido de um dos mamilos. Também podem aparecer pequenos nódulos no pescoço ou na região das axilas.

