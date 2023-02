Chuvas: Hospital das Clínicas reagenda pacientes que perderam consultas ou exames nesta segunda (6)

A- A+

Pacientes que estavam com consultas e exames agendados para esta segunda-feira (6), no Hospital das Clínicas (HC), na Cidade Universitária, Zona Oeste do Recife, mas não puderam comparecer ao local devido às fortes chuvas, devem remarcar o atendimento via internet.

De acordo com o HC, os pacientes afetados precisam enviar um e-mail para o endereço [email protected], informando nome completo, número do prontuário, especialidade ou exame perdido, além de um ou mais números de telefone para contato. O hospital não informou quando os atendimentos ocorrerão.



Além dos transtornos causados para aqueles que precisavam se deslocar até o HC, a chuva também afetou pessoas que já aguardavam a realização de exames dentro da unidade de saúde.



Isso porque uma antessala, localizada no térreo do HC, apresentou goteiras no teto e precisou ser interditada. O espaço funciona como área de espera para o pacientes que aguardam a coleta de exames laboratoriais.



Segundo o HC, o espaço já passava por reformas após pontos de vazamentos serem identificados. O serviço de manutenção estava previsto para ser concluído no fim deste mês de fevereiro.

"Os danos provocados pelas chuvas serão avaliados a fim de verificar se esse prazo será estendido", informou o hospital, afirmando que os pacientes que aguardavam no local foram realocados em outra sala e aqueles que não puderam esperar já tiveram o atendimento reagendado.

