ESPERANÇA Hospital das Clínicas realiza ação que leva paciente para ver o mar pela primeira vez O momento aconteceu com a paciente Maria Emília Ferraz, de 60 anos. Ela estava internada na espera de uma cirurgia cardíaca

Ir à praia e ver o mar pode parecer algo simples para quem frequenta a cidade do Recife, mesmo que a passeio. Porém, sentir a brisa da orla e conhecer o oceano é um sonho que pode ser distante para muitas pessoas que chegam até a capital para realizar procedimentos médicos e internações.

Em tempo de cuidar da saúde, os corredores de hospital, as salas de exame e os quartos de internamento dão lugar às paisagens litorâneas da região. No entanto, no último sábado (13) Maria Emília Ferraz da Silva e Sá, 60 anos, moradora de Floresta, no Sertão de Pernambuco, realizou o sonho de ver o mar pela primeira vez.

A ação faz parte da política de cuidado humanizado com os pacientes atendidos na unidade hospitalar.

Internada desde o final de agosto no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (HC-UFPE), ela foi levada de ambulância até a praia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, sendo acompanhada pela enfermeira Andréia Mendonça, o técnico em enfermagem Felipe Gomes e a médica intensivista Vanessa Borba e o motorista Brivaldo Machado.

“Foi lindo ela lá… não parava de repetir como estava feliz em ver algo tão bonito. Para alguém que nunca havia sentido a brisa do mar, tocado a areia ou escutado o som das ondas, esse simples gesto representa muito mais do que um passeio. É a materialização do cuidado integral, que vai além das paredes do hospital e dos procedimentos técnicos”, contou Andréia Mendonça.



