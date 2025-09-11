A- A+

SUS Hospital das Clínicas realiza mutirão com mais de 600 atendimentos no próximo sábado (13) Ação integra mobilização nacional da Rede Ebserh e busca reduzir filas do SUS em todo o país

O Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (HC-UFPE) realiza no próximo sábado (13) um mutirão com mais de 600 atendimentos em diversas especialidades. A iniciativa faz parte da mobilização nacional "Ebserh em Ação – Agora Tem Especialistas", promovida pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), em parceria com o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação.

A ação ocorrerá simultaneamente em 45 hospitais universitários federais de todo o Brasil e deve superar a marca de 20 mil procedimentos realizados em um único dia — o maior mutirão da história do Sistema Único de Saúde (SUS), segundo a organização.

“O Dia E mostra a força da Rede Ebserh: juntos, ampliamos o acesso, reduzimos filas e fortalecemos o SUS. Para nós do HC, é um orgulho podermos contribuir com uma ação nacional desta magnitude”, destacou Filipe Carrilho, superintendente do HC-UFPE.

No HC, os procedimentos contemplam consultas em dermatologia e cardiologia, além de exames como ecocardiogramas, testes ergométricos, ultrassonografias, mamografias, tomografias, ressonâncias, entre outros. Também estão programadas cirurgias eletivas como artroplastias de joelho, colecistectomias, hernioplastias e cirurgias dermatológicas de médio porte.

Os pacientes atendidos durante o mutirão foram previamente agendados via sistema de regulação da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) e da própria regulação interna do hospital. Não haverá atendimento por demanda espontânea no dia.

