INOVAÇÃO Hospital das Clínicas realiza o primeiro implante de um sistema de válvulas cardíacas do SUS em PE Implante foi aprovado em 2023 e é usado como tratamento para a insuficiência tricúspide

Inédito no SUS em Pernambuco, o primeiro implante de um sistema de válvulas cardíacas foi realizado na última sexta-feira (23), na Unidade de Hemodinâmica do Hospital das Clínicas da UFPE.

Oferecido como um tratamento para a insuficiência tricúspide, o procedimento foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em maio de 2023. No entanto, o modelo de implante ainda não faz parte da tabela de procedimentos e materiais do SUS.

Para a realização da cirurgia no Hospital das Clínicas, o implante foi solicitado pela ecocardiografista do HC Lúcia Salerno, que conseguiu a doação do sistema de válvulas junto à empresa fabricante.

“Em participações em congressos, conheci esse procedimento e os representantes da empresa. Solicitei a doação ao HC, e eles não pouparam esforços para que, após a seleção da paciente acompanhada pela cardiologista Catarina Porto, o procedimento fosse realizado. Nosso objetivo foi proporcionar ao paciente do SUS o acesso a uma nova tecnologia e treinar a nossa equipe”, relata a especialista.

"Já consigo me sentir melhor"

Selecionada para o procedimento, a dona de casa Vandilma Queiroz, de 64 anos, relata apresentar menos cansaço após realizar o implante.

“Vandilma está reagindo bem. Esse é um procedimento relativamente novo que tem apresentado bons resultados documentados em estudos, como a melhora dos sintomas, a redução da recorrência de internamentos e agora está sendo avaliada a possibilidade de redução de mortalidade dos pacientes”, comenta o cardiologista intervencionista do HC, Edgard Victor Filho, que realizou o procedimento.

A cirurgia também contou com a participação de profissionais e residentes de Cardiologia, Ecocardiografia e Anestesiologia e equipe de enfermagem.

Por ser considerado ainda raro, o procedimento foi gravado para ser apresentado no Congresso Norte/Nordeste de Cardiologia. O evento acontece entre os dias 31 de julho a 2 de agosto, em São Luís, capital maranhense.

“No Brasil, foram implantadas essas próteses em 100 pacientes (dez deles em Pernambuco)”, afirma a ecocardiografista do HC Lúcia Salerno.

O procedimento

O sistema implantado em Vandilma Queiroz consiste em duas válvulas autoexpansíveis que são implantadas na veia cava superior e na veia cava inferior.

O tratamento é indicado para pacientes com insuficiência tricúspide grave, considerados de risco cirúrgico extremo/alto ou não candidatos à cirurgia aberta.

A colocação do dispositivo previne o fluxo regurgitante nas veias cavas, reduzindo a congestão hepática, aumentando o volume sistólico do ventrículo direito para o sistema pulmonar e melhorando o débito cardíaco. O tempo de implante varia de 30 a 45 minutos.

“O nosso procedimento durou um pouco mais, cerca de duas horas porque havia paradas para explicações sobre o passo a passo e troca de ideias com a equipe”, diz Edgard Victor, que falou sobre a possibilidade de o procedimento gerar um artigo científico a ser publicado em revista especializada.

Insuficiência tricúspide

O quadro clínico de pacientes que apresentam a condição costuma ser caracterizado por sintomas como fadiga, dispneia (falta de ar), edema (inchaço) nas pernas, distensão abdominal, além de sinais como pulsação jugular proeminente e aumento do fígado. A condição atinge 1% da população.

“A prevalência aumenta com a idade e nos pacientes que apresentam outras doenças valvares, como insuficiência mitral ou estenose aórtica. Causando internações repetidas por insuficiência cardíaca”, explica a ecocardiografista Lúcia Salerno.

Condição atinge cerca de 1% da população e é considerada rara | Foto: Freepik/Reprodução

De acordo com a especialista, o tratamento da insuficiência tricúspide tem três possibilidades.

“A substituição da valva por cirurgia; o reparo da valva por cateterismo com o Triclip; e, nos casos de anatomia desfavorável em pacientes de alto risco, o implante percutâneo da TricValve para diminuir a repercussão da insuficiência tricúspide nos tecidos”, detalhou a ecocardiografista.

Hospital das Clínicas

O HC-UFPE faz parte da Rede Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) desde 2013. Responsável por administrar 45 hospitais universitários federais, a Ebserh é vinculada ao Ministério da Educação (MEC).

