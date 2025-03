Hospital das Clínicas promove ação educativa sobre Dia Mundial da Tuberculose

A- A+

O Hospital das Clínicas da UFPE está promovendo, nesta segunda-feira (24), das 8h às 10h, no hall da Portaria 4 da unidade, uma ação educativa sobre o Dia Mundial da Tuberculose.

O evento é aberto ao público e, dentre as atividades, estão incluídas palestras (com a equipe de enfermagem do Ambulatório), dinâmica com perguntas e respostas, além de distribuição de panfletos.

“A importância dessa ação para toda a comunidade, não só do HC, é transmitir conhecimento, para que as pessoas entendam o que é tuberculose e como se prevenir”, explica a enfermeira Viterbina Ribeiro, uma das organizadoras do evento.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), aproximadamente 10,8 milhões de pessoas foram acometidas pela tuberculose em todo o mundo no último ano. No Brasil, além do alto número de casos, a tuberculose afeta principalmente populações vulneráveis, como pessoas em situação de rua, presidiários e pacientes com HIV.

Doença infectocontagiosa causada pela micobactéria Mycobacterium tuberculosis (MTB), a tuberculose ainda é um sério problema de saúde pública. Os sintomas mais comuns são tosse com ou sem escarro, perda de peso, febre e sudorese noturna. A doença afeta prioritariamente os pulmões, mas pode acometer outros órgãos.

O Sistema Único de Saúde disponibiliza tratamento por meio da rede pública de saúde. O HC-UFPE, administrado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), possui serviços de referência e especialistas para o atendimento aos usuários do SUS.

A transmissão da tuberculose acontece por via respiratória, pela tosse, fala ou espirros de um paciente infectado. A pneumologista do Ambulatório de Tuberculose do HC Gabrielle Souza esclarece que a prevenção da doença envolve medidas de higiene respiratória, tratamento precoce dos casos positivos e boas condições de saúde e sociais da população, já que o adoecimento está diretamente relacionado ao grau de imunidade.

“A tuberculose é uma doença mais prevalente em países pobres e por isso considerada negligenciada”, afirma a pneumologista. Ela destaca que, desde a década de 90, a OMS lançou uma estratégia de enfrentamento com objetivos que são renovados com certa periodicidade.

“Temos estudos em andamento com novas drogas para tratamento e novos métodos diagnósticos, mas ainda estamos longe do ideal quando falamos de inovação no âmbito da tuberculose”, acrescenta Gabrielle.

Prevenção e tratamento

No Brasil, a vacina BCG é obrigatória para menores de um ano, pois protege contra as formas graves da doença na infância. O diagnóstico precoce e o início do tratamento adequado o mais rápido possível ainda são a melhor forma de prevenir a transmissão da doença.

Ao apresentar sintomas de tuberculose, é fundamental que a pessoa busque a unidade de saúde mais próxima de sua residência para avaliação e realização de exames.



Hoje, existe um arsenal importante para o diagnóstico e tratamento da doença. Além disso, a incorporação pelo SUS de métodos baseados em biologia molecular para identificação de cepas de MTB e padrão de resistência, bem como testes substitutivos ao teste tuberculínico, para diagnóstico de infecção tuberculosa.

Essas inovações têm contribuído para o combate à doença, dando celeridade ao diagnóstico e facilitando medidas preventivas.



A pneumologista Gabrielle Souza complementa que o tratamento padrão da tuberculose é composto por quatro medicações em comprimido que são fornecidas gratuitamente pelo SUS, e que o tempo total de tratamento é de seis meses para as formas não complicadas da doença.



Para a cura efetiva, é fundamental que o paciente siga o tratamento até o fim. Isso evita a recaída da doença e impede que a tuberculose se torne resistente a medicamentos. Quando o tratamento é interrompido, pode levar a formas mais graves e difíceis de controlar, colocando em risco a vida do paciente e de outras pessoas. A cura só é confirmada se o paciente completar o esquema medicamentoso e apresentar exames negativos para a doença.



Sobre a Ebserh

O HC-UFPE faz parte da Rede Ebserh desde 2013. Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 45 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência.

Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) ao mesmo tempo que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.



