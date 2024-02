Hospital de campanha de dengue no DF tem volume de atendimento acima do esperado

A- A+

O hospital de campanha da Aeronáutica instalado em Brasília para tratar casos de dengue fez um total de 753 procedimentos em seu primeiro dia de funcionamento, nesta segunda-feira (5). O volume de atendimento é maior do que o que tinha sido estimado pela equipe de militares, segundo a Força Aérea Brasileira (FAB).

“HCAMP foi responsável por realizar, apenas no primeiro dia de funcionamento, um total de 753 procedimentos. O volume é expressivamente maior do que o dimensionado pela equipe, que esperava prestar cerca de 600 apoios em saúde nesta segunda-feira”, diz nota da Aeronáutica.

O Distrito Federal vive uma explosão de casos de dengue com 45.782 casos prováveis neste ano, segundo dados do Ministério da Saúde. A quantidade representa um aumento de 1.120,6% em relação aos números registrados no mesmo período do ano passado. A capital investiga 45 óbitos suspeitos de dengue.

Com a maior incidência de casos no país — 1625,2 — a instalação do hospital de campanha sob responsabilidade da Aeronáutica foi uma das medidas tomadas pelo governo do DF para conter a escalada de casos na capital do Brasil. A estrutura começou a funcionar nesta última segunda-feira.

Em balanço divulgado nesta terça, a FAB informa que foram realizados 225 exames laboratoriais e 153 triagens, que resultaram em cinco casos confirmados pela equipe de médicos.

O governo do DF também conta com o apoio de militares no combate aos focos da dengue. Desde a última quarta-feira 247 militares se juntaram aos agentes de Vigilância Ambiental em Saúde (AVA) e foram às ruas em busca de focos do Aedes aegypti. Segundo o governo do DF, os militares ficarão à disposição do governo até o fim da vigência do decreto de emergência.

O governo também anunciou na última quarta-feira feira que contratará 300 caminhões de limpeza e 10 carros para pulverização do “fumacê”.

