SAÚDE Hospital de Câncer de Pernambuco comemora 80 anos com lançamento de livro e nova identidade visual Instituição já realizou mais de 880 mil exames e cerca de 8 mil cirurgias

O Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP) comemora 80 anos de fundação na próxima quinta-feira (6). Para celebrar o marco, a instituição prepara o lançamento de um livro que vai contar a história da unidade. O evento de estreia da obra, denominado de “Happy Hour Beneficente HCP 80 anos”, acontece às 18h, na sede do Instituto Ricardo Brennand, bairro da Várzea, Zona Oeste do Recife.

Presidente do conselho do hospital, Ricardo Almeida visitou a Folha de Pernambuco nesta sexta-feira (31). Ele foi recebido pelo diretor executivo do jornal, Paulo Pugliesi; pela gerente de mercado, Tânia Campos; pela gerente administrativa, Ivone Palácio; e pela editora-chefe, Leusa Santos. Na oportunidade, o líder do HCP convidou a diretoria da Folha para prestigiar o evento.

O livro “HCP 80 anos” é assinado pelo jornalista pernambucano Ennio Benning e traça um panorama do passado, presente e futuro da instituição, que está entre as quatro no país que atendem 100% Sistema Único de Saúde (SUS) e é totalmente oncológica.

Segundo Ricardo Almeida, o hospital que fica no centro do Recife é responsável pelo atendimento de mais de 56% dos pacientes oncológicos atendidos pelo SUS em Pernambuco.

Ricardo Almeida foi recebido pela diretoria da Folha | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

“Mudamos muita coisa no hospital. Demos eficiência aos processos [...]. Pensamos no HCP daqui a 20 anos, como será? Uma das coisas que a gente quer é interiorizar o nosso serviço. Não tem sentido a pessoa viajar oito horas para vir fazer uma sessão de quimioterapia e voltar”, explica ele.

A descentralização dos atendimentos teria como destaque de polo, inicialmente, o Agreste, ainda de acordo com Almeida. É uma possibilidade que se encontra em fase de análise por parte da instituição.

Modernidade

Nesse tempo de fundação, o HCP tem buscado aliar a modernidade aos atendimentos e cirurgias que oferece para a população. Recentemente, adquiriu um acelerador linear, que é um equipamento fundamental para radioterapia. Atualmente, é o melhor que há no mundo. Ele reduz o número de sessões de radioterapia.

“De 30 sessões, ele reduz para cinco com resultados melhores e mais precisos. A radioterapia serve para queimar as células doentes, e precisa queimar somente ela. Se queimar a que fica ao lado, vai sequelar. O HCP também é um centro de pesquisa nacional e internacional", pontua. "A gente também participa de pesquisas multicêntricas no mundo. Em alguns estudos, somos a instituição que tem mais casos estudados. A gente desenvolve ciência. É algo fundamental para nos deixar prudentes com o que acontece no tratamento da oncologia”, complementa.

Números gerais do Hospital de Câncer de Pernambuco, até 2024

883.443 exames

8.679 cirurgias/ano

71.941 quimioterapias realizadas no estado/ano

14.076 mamografias no estado/ano

2.819 radioterapias realizadas no estado/ano

318.138 consultas médicas oncológicas/ano

17.177 atendimentos de urgência oncológica/ano

17.005 internações

Identidade visual

Também para comemorar a idade nova, o HCP inaugura uma marca que condiz com o contexto atual e já olhando para o futuro. O novo design apresenta tons verdes que representam vida, esperança e renovação, conectando a marca à essência do hospital, que é de oferecer acolhimento e cuidado às pessoas com humanidade e dedicação.

Nova identidade visual do HCP | Foto: Divulgação

Os elementos gráficos modernos alinham a tradição de oito décadas com a inovação necessária para enfrentar os desafios da oncologia. Já a tipografia transmite solidez e confiança.

A integração visual com o número 80 marca o aniversário com um design fluido e harmônico, simbolizando continuidade e crescimento.

Outubro Rosa

A campanha que marca o mês inteiro tem por objetivo incentivar as mulheres a realizarem o autoexame para detectar possíveis nódulos nos seios. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, esse tipo de neoplasia é a que mais mata mulheres no Brasil.

Sintomas do câncer de mama

Pele da mama avermelhada, retraída ou com aspecto de casca de laranja;

Pequenos caroços embaixo do braço ou no pescoço;

Alterações no bico do peito (mamilo);

Saída espontânea de líquido de um dos mamilos.

Para marcar o início da campanha, em 7 de outubro, a cantora Priscila Senna realizou um pocket show na passarela da unidade hospitalar. Foi quase uma hora e meia de apresentação. Senna possui parceria com o HCP há muitos anos.

Reveja apresentação de Priscila Senna no HCP

Em 2025, o evento também contou com a apresentação das cantoras Carina Lins, Thayzinha, Andrielly Souza e Yannis.

A campanha foi encerrada pela cantora Michele Mello, na última quarta-feira (29), junto a convidados como Luiza Ketilyn, o influenciador Ítalo Lima e o MC Dread.

“É muito legal. A adesão dos pacientes [aos eventos] é muito grande. Eles recebem com muita alegria. É um momento que a gente sempre procura dar esse clima. O trabalho das voluntárias é muito importante, seja para ajudar numa peruca para aumentar a autoestima, seja num apoio espiritual", reconhece. "Antigamente, o câncer era tido como um ‘atestado de óbito’. Era uma palavra maldita. Falavam ‘C. A.’ e hoje já não é mais assim. Evoluiu muito e temos mais curas”, ressalta o presidente do conselho.

