Outubro começou e o mês é dedicado à prevenção contra o câncer de mama, o tipo de tumor maligno mais comum entre as mulheres em todo o mundo. Por essa razão, o Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP), em Santo Amaro, Centro do Recife, iniciou, na manhã desta segunda-feira (2), a campanha “Transforme o Rosa em Esperança”.

O evento reuniu conscientização e entretenimento para pessoas curadas da doença e voluntários do HCP e marca o retorno de eventos após a pandemia na unidade referência no tratamento oncológico.

Na entrada do hospital, as mulheres participaram de um aulão de zumba e receberam kits com hidratantes para a pele, afetada durante o tratamento.

Para Tatiane Soares, que está em remissão do câncer (fase de cura), o diagnóstico da doença não significa sentença de morte.

“Fico muito feliz por mais um ano poder participar de uma ação como essa e vibrar o momento, vibrar a vida, porque só sabe quem passa. Ter um câncer não é fácil. Quando eu recebi o diagnóstico, não foi fácil. Eu tive minha primeira cirurgia de um cisto aos 13 anos. Eu era muito jovem na época, e aos 39 anos descobri um câncer”, explica ela, que teve câncer maligno na mama direita e um benigno na esquerda e está em tratamento há seis anos.

“Graças a Deus, eu venci e estou aqui para passar força para qualquer outra pessoa, e dizer que o câncer tem cura”, finaliza.

Especialmente neste mês, 60 fichas diárias serão ofertadas para qualquer mulher com idade igual ou acima de 40 anos e que não tenha realizado o exame este ano. O agendamento poderá ser feito online, no site no centro médico.

Além disso, todo o material sobre o câncer de mama estará disponível nas redes sociais do HCP.

Para o superintendente geral do HCP, Sidney Neves, o evento desta segunda-feira é importante para fixar nas pessoas o desejo e a necessidade de fazer esse tipo de exame preventivo.

“Segundo organizações de saúde, o câncer descoberto precocemente tem 90% de chance de cura. Então é extremamente importante que as mulheres façam esse exame. A gente está fazendo toda uma movimentação para absorver mais solicitações. A gente tem condição de fazer até 1.500 exames por ano”, explicou.

O superintendente técnico do HCP, Genildo Lira, explica que o local dispõe de estrutura moderna que auxilia os profissionais e pacientes durante o tratamento. O tratamento correto e completo é aqui no hospital de câncer de Pernambuco. Nós atendemos cerca de 60% da demanda deste e de outros Estados que nos procuram”, salienta.

Câncer de mama

O câncer de mama representa 10,5% do total de cânceres no Brasil, ficando atrás apenas do câncer de pele não melanoma (31,3%). Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), para cada ano do triênio 2023-2025 são esperados 74 mil casos novos de câncer de mama no Brasil.

E a prevenção desempenha um papel vital na luta contra o câncer de mama. Além de manter um estilo de vida saudável, realizar exames regulares é fundamental.

O autoexame das mamas deve ser realizado para que as mulheres conheçam o corpo e possam identificar alterações, porém a mamografia é o principal exame a ser realizado para o rastreio da doença, identificando o nódulo antes mesmo de serem palpáveis.

A idade ideal para se fazer a primeira mamografia é aos 40 anos, com periodicidade anual. Em casos específicos, este exame pode ser antecipado, ou ter sua periodicidade diminuída, sempre sob supervisão médica. No Hospital de Câncer de Pernambuco o exame é oferecido gratuitamente.

Entenda o câncer de mama

O câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação desordenada de células anormais da mama, que forma um tumor com potencial de invadir outros órgãos.

Há vários tipos de câncer de mama. Alguns têm desenvolvimento rápido, enquanto outros crescem lentamente. Ao contrário de alguns tipos de tumor, para os quais existe relação clara entre um fator de risco e o aparecimento da doença (como o tabagismo e câncer de pulmão), no caso do câncer de mama não há fatores isolados. A doença não tem uma causa única. Diversos fatores estão relacionados, tais como: idade, fatores endócrinos/história reprodutiva, fatores comportamentais/ambientais e fatores genéticos/hereditários. No geral, é importante manter uma boa alimentação, manter o peso corporal adequado, não fumar e evitar bebidas alcoólicas.

Sinais e sintomas

É crucial estar ciente dos sinais e sintomas, que podem incluir um caroço ou nódulo na mama, alterações na forma ou no tamanho da mama, dor mamária persistente, retração da pele ou mamilo, secreção mamária anormal, entre outros.

O diagnóstico precoce aumenta significativamente as chances de sucesso no tratamento. Ao identificar algum desses sintomas, é importante procurar um médico clínico ou mastologista imediatamente.

Tratamento e apoio

O tratamento do câncer de mama varia conforme o estágio da doença e pode incluir cirurgia, quimioterapia, radioterapia e terapias direcionadas. A equipe multidisciplinar e apoio emocional também é fundamental durante todo o processo de tratamento.

Grupos de apoio, terapias complementares e redes de solidariedade desempenham um papel significativo na jornada das pacientes.

