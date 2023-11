Hospital de Câncer de Pernambuco comemora 78 anos com serviços de saúde em alusão ao Novembro Azul

A- A+

O Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP) comemora 78 anos nesta quinta-feira (9), se mantendo como referência em oncologia no estado e no Nordeste.



Como parte da celebração e em alusão ao Novembro Azul, campanha de cuidado à saúde do homem, a unidade está ofertando o exame PSA, a unidade está ofertando o exame PSA, utilizado principalmente para diagnosticar o câncer de próstata.



Para acessar o atendimento, voltado para homens a partir de 45 anos, é necessário comparecer ao ponto de triagem do hospital, portando documento original com foto, para o agendamento prévio. Lá, eles devem receber todas as orientações sobre o dia do exame. A ação segue em vigor durante todo o mês de novembro.



"É importante reforçar que somos uma entidade privada sem fins lucrativos, filantrópica, e que, nesses 78 anos, se destinou a cuidar dos nossos pacientes com câncer. Nesse Novembro Azul, nós estaremos disponibilizando exames de PSA para que possamos corroborar para a saúde do homem, principalmente nesse momento pós-pandemia. Temos que tomar ações efetivas e necessárias para que a ente possa tentar tirar o tempo atrasado quando muitas coisas não puderam ser feitas", revelou o superintendente geral do HCP, Sidney Neves.

78 anos do HCP como referência no tratamento oncológico

Ao longo dos anos, o HCP se tornou uma referência no tratamento oncológico em Pernambuco e no Nordeste. Das primeiras consultas aos tratamentos até procedimentos de alta complexidade, mais de 50% das pessoas com câncer são acolhidas na entidade, de forma gratuita, através do Sistema Único de Saúde (SUS).

Cerca de mil pessoas são atendidas no HCP todos os dias, entre homens e mulheres, adultos, crianças, jovens e idosos, que recebem suporte ao tratamento. Apenas em 2022, foram realizados 620.044 exames, 5.034 cirurgias, 62.472 sessões de quimioterapia, 3.863 mamografias, 2.553 sessões de radioterapia, 209.431 consultas médicas e 16.428 atendimentos de urgência.

Além do HCP, a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Pernambuco também está fazendo aniversário. Conhecida como ‘anjos de bata rosa’, o grupo voluntário fundou o Hospital de Câncer. A Rede conta com cerca de 300 voluntários responsáveis pelo suporte ao paciente durante e após o tratamento.

O grupo atua na viabilização e oferta, de forma humanizada, doações diárias de medicamentos, alimentos, artigos de higiene pessoal, exames, próteses, e perucas, além de promover assistência espiritual e eventos, visando proporcionar alegria aos pacientes e acompanhantes.

