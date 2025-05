Hospital de Câncer de Pernambuco inicia celebrações de 80 anos de fundação

A- A+

O Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP) celebra, neste ano, 80 anos de trajetória. Com o objetivo de iniciar as comemorações do 80º aniversário, a instituição organizou um happy hour de adesão na noite desta quinta-feira (8), no Ruizito Cocina, no RioMar Recife.

O presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro, esteve presente no evento acompanhado da vice-presidente do jornal, Mariana Costa, e da diretora de marketing do Grupo EQM, Joanna Costa.

O anfitrião do jantar, que reuniu empresários apoiadores e personalidades, foi o presidente do Conselho de Administração do HCP, Ricardo de Almeida. Ele destacou a atuação do hospital no estado.

“Esse evento inaugurou as comemorações dos 80 anos do Hospital de Câncer de Pernambuco. Mais de 50% dos pacientes oncológicos de Pernambuco são atendidos por nós”, disse.

Durante o jantar, a diretora do Grupo EQM destacou a atuação dos voluntários que ajudam no trabalho do HCP.

“A minha intenção é parabenizar o Hospital de Câncer, especialmente neste evento os voluntários, porque, definitivamente, vocês são pessoas muito ocupadas. Tempo é um bem que não tem preço e as pessoas com câncer não têm tempo. É muito bonito ver como essa corrente do bem vem sustentando há 80 anos o hospital. São pessoas ajudando pessoas, sem deixar de ser gente. Médicos que olham para os pacientes e observam o ser humano antes da doença. Fico muito feliz com a oportunidade e parabenizo mais uma vez o evento”, ressaltou Joanna Costa.

O HCP completa 80 anos de existência no dia 9 de novembro. O hospital planeja organizar um brunch por adesão no Instituto Ricardo Brennand, ocasião em que vai ser lançado um livro comemorativo dos 80 anos.

Hospital de Câncer de Pernambuco

Instituição privada sem fins lucrativos e filantrópica, o Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP) tem como missão acompanhar e cuidar de pessoas com a doença. Essa relação acontece desde o diagnóstico até o pós-tratamento, através do Sistema Único de Saúde (SUS).

O tratamento realizado no HCP é de forma multidisciplinar, com reabilitação física, nutricional e emocional. Os familiares dos pacientes também recebem atenção e cuidados psicológicos durante o processo.

A ex-coordenadora do Hospital de Câncer de Pernambuco e neta de uma das fundadoras do HCP, Paula Meira, comentou a alegria com o evento desta noite.

“É um sentimento maravilhoso. De nostalgia, pelo amor à minha avó e pelo ensinamento que ela sempre disse que o amor tudo pode. Minha avó mostrou na prática o amor por essas pessoas carentes. O HCP acolhe as pessoas que mais precisam com orientação, carinho e acolhimento”.

Uma das pessoas beneficiadas pelo trabalho do HCP é Andrea Mota. A paciente trata do câncer de mama desde 2019 no Hospital de Câncer de Pernambuco. Ela participou do evento e discursou para os apoiadores valorizando a importância da ajuda de todos.

“O HCP me abriu portas e abre até hoje. É importante dizer o quanto é importante vocês olharem para a gente. Faz uma diferença enorme. A equipe tem pessoas muito humanas. Guardo cada um com um espaço importante na minha vida”, disse.

Além de paciente que segue em tratamento, Andrea também é voluntária do HCP. Ela realizou a cirurgia em 2020 , fez 16 sessões de quimioterapia e outras 15 de radioterapia.

“Estou aqui para contar a história e espero seguir. Eu agradeço a cada rosto que está aqui. Eu sou a prova viva do HCP e do SUS”, completou.



Veja também