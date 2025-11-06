A- A+

SAÚDE Hospital de Câncer de Pernambuco lança livro em comemoração aos 80 da fundação Livro busca evidenciar a história de importantes pessoas que passaram pela trajetória do HCP

Em comemoração aos 80 anos de fundação do Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP), a instituição promove, nesta quinta-feira (6), o primeiro “Happy Hour Beneficente HCP 80 anos”, no Instituto Ricardo Brennand, na Várzea, Zona Oeste do Recife. No evento, foi lançado o livro “HCP 80 anos”, escrito pelo jornalista pernambucano Ennio Benning, que resgata a história e projeta o futuro da entidade.

“A gente buscou contar a história de personagens que ajudaram a construir essa história de oito décadas do Hospital de Câncer de Pernambuco. O livro também encerra fazendo uma simulação dos próximos 20 anos, o que é que vai ser o HCP em 2045, quando completará 100 anos”, revelou o autor.

O Hospital de Câncer de Pernambuco foi criado em 1945 pela Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer (SPCC), sendo um dos quatro hospitais no Brasil com atendimento 100% SUS e exclusivamente oncológico.

A instituição privada e sem fins lucrativos é responsável por 56% dos pacientes oncológicos do SUS em Pernambuco, realizando diariamente mais de dois mil atendimentos.

Reconhecido como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON), o hospital oferece um leque completo de serviços, como quimioterapia, radioterapia, cirurgias, 15 clínicas médicas e acompanhamento multidisciplinar, garantindo qualidade de vida aos pacientes.

O HCP responde por 50% das cirurgias oncológicas, 47% das radioterapias, 33% das quimioterapias e 25% das internações clínicas em oncologia entre os 13 hospitais habilitados em Pernambuco.

“O HCP é um patrimônio do povo de Pernambuco. Há 80 anos nós prestamos assistência oncológica. Hoje mais de 50% dos pacientes oncológicos do SUS são atendidos por nós. É importante dizer que somente quatro hospitais no Brasil tem o nosso perfil de ser 100% oncológico e 100% SUS. Celebrar esses 80 anos é uma alegria muito grande porque hoje o hospital também é uma escola de saúde”, começou presidente do conselho de administração do SPCC, Ricardo de Almeida.

“Hoje é a celebração de um legado que começou há 80 anos com 13 senhoras que resolveram transformar compaixão em ação. E esse é o resultado do trabalho que elas começaram lá atrás”, relembrou.

Quem quiser fazer doações ao HCP pode entrar em contato pela Central de Doações, no telefone (81) 3217-8090, pelo site hcp.org.br/doacoes ou via pix, com a chave [email protected].

“É conhecido por todos o subfinanciamento da saúde pública no Brasil. Por isso é muito importante a contribuição que nós temos da sociedade diretamente, a doação de empresas, de pessoas físicas e também dos nosso parlamentares, seja a bancada estadual ou federal de Pernambuco”, disse Ricardo Almeida.

Discursos

O evento contou com a presença de diversos nomes importantes da política e sociedade pernambucana.

Governadora do Estado de Pernambuco, Raquel Lyra, lançou luz no importante trabalho que é produzido no hospital.

“Quem nunca acompanhou a história de alguém que teve câncer? Mas o quanto importante é você ter cuidado para ser enxergado, não como alguém sem perspectiva de ter muito tempo pela frente, mas como uma pessoa que precisa ter todo tipo de apoio”

Prefeito da cidade do Recife, João Campos, ressaltou a importância que tem o HCP para toda sociedade pernambucano e fez seus votos que a instituição siga cumprindo suas atividades.

"O Hospital de Câncer é um patrimônio de Pernambuco. É maior do que qualquer partido político, do que qualquer mandato eletivo, porque é uma instituição que faz muito bem a quem mais precisa nos momentos mais difíceis da vida. Então, que a sociedade pernambucana possa garantir a perenidade, a permanência, a longevidade dessa instituição", desejou o prefeito.

Veja também