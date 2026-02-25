A- A+

Parceria Hospital de Câncer de Pernambuco recebe visita da SUCESU-PE que articula parceria solidária A reunião teve como foco a construção de uma ação de contribuição social integrada ao Fórum Nacional da SUCESU 2026

O Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP) recebeu a visita institucional da gestão da SUCESU-PE. O encontro marcou o início das articulações para uma parceria solidária vinculada ao Fórum Nacional da SUCESU 2026, que será realizado nos dias 09 e 10 de junho de 2026, no Mar Hotel Conventions, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife.

No contato com o HCP, a SUCESU-PE tem o objetivo de fortalecer a conexão entre tecnologia, inovação e responsabilidade social.

A comitiva foi recebida por Juliane Carvalho, gerente de captação de recursos do HCP, e contou com a participação de Cláudio Alcoforado, presidente da SUCESU-PE e vice-presidente da SUCESU Nacional; Hygino Campos, vice-presidente da SUCESU-PE; Laís Henriques, coordenadora da Física Médica de Radioterapia do hospital; e Abílio Correia, CIO do Hospital de Câncer de Pernambuco.

Durante a visita, os representantes da SUCESU-PE conheceram a estrutura da instituição, referência no tratamento oncológico em Pernambuco, além dos desafios enfrentados por um hospital filantrópico que atende milhares de pacientes por meio do Sistema Único de Saúde e de doações.

A reunião teve como foco a construção de uma ação de contribuição social integrada ao Fórum Nacional da SUCESU 2026, mobilizando participantes, empresas de tecnologia, patrocinadores e parceiros do evento em prol do hospital.

A iniciativa busca ampliar o impacto do fórum para além dos debates sobre inovação e transformação digital, promovendo também engajamento social e solidariedade.

A realização do evento no Recife reforça o protagonismo do Nordeste no cenário tecnológico brasileiro e cria oportunidades para iniciativas que conectem desenvolvimento tecnológico, impacto social e fortalecimento institucional.

A parceria em construção com o Hospital de Câncer de Pernambuco deverá integrar a programação institucional do Fórum Nacional da SUCESU 2026, consolidando um modelo em que a tecnologia também atua como agente de transformação social e contribuição direta para a comunidade.

