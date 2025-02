A- A+

Economia Hospital de Câncer de Pernambuco terá economia de R$ 600 mil por ano com novo sistema de baterias Equipamentos foram entregues pela Neoenergia Pernambuco, por meio do Programa de Eficiência Energética, regulado pela Aneel

Tecnologia ainda pouco utilizada no Brasil, o sistema de baterias para armazenamento de energia foi a solução encontrada pela Neoenergia para reduzir ainda mais os custos do Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP), no Recife.

Após instalar uma usina solar no prédio da unidade de saúde, em 2023, a distribuidora promoveu a entrega oficial do conjunto de baterias para a direção do HCP, na última semana.

Novo sistema de baterias para armazenamento de energia são instalados no HCP. Foto: Divulgação/Neoenergia.

Além de contribuir com a economia, o conjunto de baterias amplia a utilização de fontes renováveis de energia por parte do Hospital. Somados, os investimentos do Programa de Eficiência Energética da Neoenergia, regulado pela Aneel, no HCP totalizam R$ 4,9 milhões, sendo R$ 1,4 na usina solar e R$ 3,5 no conjunto de baterias.

O projeto ainda contou com a parceria da Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável, por meio do projeto Sistemas de Energia do Futuro, que colaborou e acompanhou o projeto básico e o comissionamento.

“A parceria com a Neoenergia Pernambuco tem sido fundamental para o HCP, que, como todo hospital filantrópico, enfrenta desafios diários. Com iniciativas como a instalação da usina solar, a substituição de lâmpadas por LED e agora a instalação da bateria de íon-lítio, vamos conseguir reduzir significativamente nossos custos com energia, o que nos permite investir ainda mais no cuidado direto aos pacientes, nossa principal missão”, destacou o superintendente geral do HCP, Sidney Neves.

O armazenamento por meio das baterias é capaz de atender cerca de 80% da demanda de energia da unidade no horário de pico, viabilizando uma redução de até 400 quilowatts (kW) na demanda de energia nesse período e uma economia anual em torno de R$ 600 mil na conta de luz do hospital.

Esta economia só é possível porque o Sistema de Armazenamento de Energia (BESS) instalado permite a redução do consumo durante o horário de pico, quando as tarifas estão mais altas.

As baterias serão carregadas nos horários de menor custo e consumo do hospital (de madrugada, por exemplo) e despachadas exclusivamente no período que marca o pico de consumo do Sistema Interligado Nacional (SIN), entre o fim da tarde e o começo da noite dos dias úteis.

“A Neoenergia conhece o trabalho do HCP e tem contribuído para tentar viabilizar o máximo de alternativas com a finalidade de diminuir o custo com energia do Hospital. Com o valor economizado por meio da usina solar e do conjunto de baterias, a direção poderá repassar os recursos para investimentos na prestação de serviços para os pacientes”, afirmou o diretor de RIG da Neoenergia, Solange Ribeiro.

Conta do Bem

O HCP faz parte da Conta do Bem Neoenergia, projeto idealizado pela concessionária com a finalidade de congregar todas as ações solidárias promovidas pela empresa por meio da conta de energia.

Através da Conta do Bem, os consumidores interessados em efetuar doações para o HCP podem fazê-lo por meio das faturas de energia. Para participar do projeto e realizar a doação, o cliente deve acessar o site do Hospital de Câncer de Pernambuco e preencher o formulário de adesão disponibilizado pela instituição.

Os valores são escolhidos pelo doador (entre R$ 1,00 e R$ 10,00) e adicionados, automaticamente, às contas de energia dos meses seguintes.



