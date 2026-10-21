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Hospital de Câncer de Pernambuco realiza segunda edição do Encontro Beneficente

Presidente do conselho de administração da Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer, Ricardo Almeida, visitou a Folha de Pernambuco e foi recebidos pela diretoria do jornal, nesta quarta-feira (21)

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Visita de representantes do Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP) à Folha de Pernambuco Visita de representantes do Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP) à Folha de Pernambuco  - Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

O Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP) vai realizar a segunda edição do Encontro Beneficente, no dia 10 de novembro, no Instituto Ricardo Brennand, na Várzea, Zona Oeste do Recife. 

O presidente do conselho de administração da Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer, Ricardo Almeida, e o superintendente geral do HCP, Sidney Neves, visitaram a Folha de Pernambuco nesta quarta-feira (21) para falar sobre o evento. 

Eles foram recebidos pela vice-presidente da Folha de Pernambuco, Mariana Costa; pelo diretor-executivo, Paulo Pugliesi; pelo diretor Operacional, José Américo; pela editora-chefe, Leusa Santos; e pela gerente de Mercado, Tânia Campos. 

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Na ocasião, Ricardo Almeida convidou a diretoria da Folha de Pernambuco para prestigiar o evento no Instituto Ricardo Brennand. 

Diretoria da Folha de Pernambuco foi convidada para a segunda edição do Encontro Beneficente. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco 

O Encontro Beneficente marca a celebração de 81 anos do Hospital de Câncer de Pernambuco.

O objetivo é transformar o aniversário do hospital numa grande ação de solidariedade, com a reunião de autoridades, empresários, parceiros, apoiadores, voluntários e colaboradores.

A renda do evento, arrecadada com a venda das mesas, será destinada ao fortalecimento da assistência oferecida pelo Hospital de Câncer de Pernambuco.

De acordo com o presidente do conselho de administração que gere o HCP, Ricardo Almeida, o Encontro Beneficente é um encontro da instituição com a sociedade pernambucana.

“É um momento de compartilhar e prestar contas do nosso trabalho que é tão apoiado pela sociedade. Mostrar o que a gente tem realizado na área de assistência, de ensino e de pesquisa. Compartilhamos essas conquistas e os desafios que a gente sabe que teremos para 2027”, afirmou.

HCP: 81 anos 
Fundado em 9 de novembro de 1945 pela Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer (SPCC), o HCP é uma instituição privada, filantrópica e sem fins lucrativos. 

Ao longo de oito décadas, o HCP construiu uma história marcada pelo compromisso com a vida, a assistência, o ensino, a pesquisa e a inovação.

O Hospital de Câncer de Pernambuco tem uma série de serviços ofertados à população pernambucana e é responsável por mais de 50% dos atendimentos oncológicos realizados pelo SUS no estado, além de oferecer assistência integral e gratuita a milhares de pacientes.

Em 2025, a instituição realizou mais de 1 milhão de exames, entre eles 12 mil mamografias, além de 329 mil consultas médicas oncológicas.

O HCP obteve números relevantes também em relação às quimioterapias, com um total de 76 mil realizadas.

Neste ano, os dados detalhados pelo hospital até setembro indicam a realização de quase 7 mil cirurgias, 40 mil quimioterapias e 26 mil radioterapias.

"Fomos uma das únicas seis instituições do Brasil que aplicamos a um edital da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e tivemos nosso projeto aprovado com mais de R$ 13 milhões, que vão entrar no nosso centro de pesquisa clínica", completou Ricardo Almeida.

Outubro Rosa
A cantora Priscila Senna faz uma apresentação na manhã desta quinta-feira (22), a partir das 11h, no jardim do Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP).

A artista já fez um show no local em 2025 em alusão à campanha Outubro Rosa da instituição. 

As músicas e sucessos da cantora vão animar os pacientes, acompanhantes, colaboradores e voluntários do HCP. 

Serviço Encontro Beneficente 
Encontro Beneficente HCP 81 anos
Data: 10 de novembro de 2026
Horário: a partir das 19h
Local: Instituto Ricardo Brennand – Recife/PE
Atração: Produtora Bravo, por Alexandre Lemos
Mesas: 10 lugares – R$ 6.000
Reserva e pagamento:
Reserva: (81) 99550.5248
PIX: [email protected]

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