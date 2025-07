Hospital de Gaza diz que 21 crianças morreram de desnutrição e fome em 72 horas

A- A+

O diretor de um dos hospitais mais importantes da Faixa de Gaza afirmou nesta terça-feira (22) que 21 crianças morreram de desnutrição e fome nos últimos três dias.

"Vinte e uma crianças morreram devido à desnutrição e fome em diferentes áreas da Faixa de Gaza", declarou em uma entrevista coletiva Mohamed Abu Salmiya, diretor do hospital Al-Shifa, na Cidade de Gaza.

"As mortes foram registradas nos hospitais Al-Shifa, na Cidade de Gaza, no hospital dos Mártires de Al-Aqsa, em Deir al Balah, e no hospital Naser em Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, durante as últimas 72 horas", acrescentou.

Abu Salmiya disse à imprensa que "a cada momento" estão chegando mais pessoas afetadas pela fome e desnutrição aos hospitais de Gaza ainda em funcionamento.

"Caminhamos para um número alarmante de mortes devido à fome infligida ao povo de Gaza", afirmou.

Após o colapso da trégua iniciada em janeiro, Israel impôs um bloqueio à Faixa de Gaza em 2 de março, o que impediu a entrada de ajuda humanitária até a retomada do auxílio no final de maio.

A ajuda acumulada durante a trégua, que durou seis semanas, acabou gradualmente, o que deixou os mais de dois milhões de habitantes de Gaza em uma situação extrema e expostos à fome.

