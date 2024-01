Hospital do Tricentenário reclama de atrasos nos repasses da Prefeitura de Olinda

A- A+

O Hospital do Tricentenário, localizado no Bairro Novo, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, atende em 100% os pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo a única maternidade com esse perfil na cidade, oferecendo emergência 24 horas em pediatria, clínica geral, odontologia e obstetrícia. Lá, são realizadas ainda cirurgias eletivas, através do ambulatório.

Mas, para concretizar esses atendimentos, principalmente nas épocas festivas, como o Carnaval 2024, que está às portas, a unidade hospitalar precisa de recursos, que são providos pelo Governo de Pernambuco, através de repasses do Governo Federal, e pela Prefeitura de Olinda, além das emendas parlamentares vindas de deputados federais e vereadores do município, que são consideradas pela instituição como fundamentais para a realização de melhorias na estrutura e serviços, além de aquisição de materiais usados diariamente por pacientes e médicos.



Contudo, o hospital se queixa do atraso nos repasses feitos pela Prefeitura de Olinda que, desde novembro, não efetua os devidos pagamentos mensais concernentes à verba do hospital. A gestão auxilia o Tricentenário com R$ 760 mil por mês. O último pagamento feito pela gestão foi efetuado na última quarta-feira (10), referente ao mês de outubro, que também estava em débito.

Segundo o próprio hospital, o Governo de Pernambuco está quite com os pagamentos. Inclusive, a unidade solicitou a ajuda da gestão estadual para pôr em dia a folha de pagamento de dezembro dos funcionários, sendo atendida e beneficiada com um repasse de R$ 1,3 milhão, que também deveriam ser pagos pela gestão do Professor Lupércio.

Mas as verbas enviadas pelas emendas parlamentares, tanto de deputados federais, como de vereadores de Olinda, também não chegaram à unidade de saúde. Esta última foi perdida. Era de R$ 1,2 milhão e deveria ter sido repassada até o dia 31 de dezembro. A dos deputados federais chega a R$ 3,2 milhões.

Com a palavra, a Prefeitura de Olinda

A gestão municipal de Olinda foi procurada pela reportagem e disse, por meio de nota, que a quantia paga na quarta-feira (10) foi parte de um acordo estipulado com o Hospital do Tricentenário e que "a próxima parcela vai ser efetivada na primeira quinzena de fevereiro".

Hospital nega acordo

O diretor da instituição de saúde, Gil Brasileiro, afirmou que desconhece qualquer acordo firmado com a Prefeitura de Olinda.

"Certo que recebemos essa parcela por pressão, continuaremos na luta, porque nossos servidores não merecem o sofrimento da dúvida de receber ou não seus salários em dia. Temos, sim, contrato quebrado durante todo o ano de 23", salientou Brasileiro.





