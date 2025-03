A- A+

conscientização Hospital Dom Helder promove campanha de doação de sangue em parceria com Hemope O objetivo da ação, que acontece nos dias 18 e 19 de março, é reforçar os estoques do Estado

O Hospital Dom Helder Câmara (HDH), localizado no Cabo de Santo Agostinho, realiza, com a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope), uma campanha de doação de sangue.



O objetivo da ação, que acontece nos dias 18 e 19 de março, é reforçar os estoques do Estado e conscientizar a população sobre a importância de doar voluntariamente.

A ação será realizada no bloco administrativo da unidade, e contará com uma estrutura preparada para receber doadores voluntários, garantindo conforto e segurança durante todo o processo de coleta.



Com o tema “Você é o tipo de alguém”, a campanha reforça que cada doação pode beneficiar até quatro pacientes que dependem do gesto para seguir com tratamentos, cirurgias e atendimentos de emergência.

Campanha acontece no Hospital Dom Helder Câmara. - Foto: Divulgação/Hospital Dom Helder Câmara

Requisitos

Podem doar pessoas com idade entre 18 e 60 anos, peso mínimo de 50kg e em boas condições de saúde. O doador deve apresentar um documento oficial com foto e seguir algumas recomendações, como não estar em jejum e evitar o consumo de bebidas alcoólicas nas 12 horas que antecedem a doação.

Em 2024, a campanha superou as expectativas, resultando na coleta de 121 bolsas de sangue. Neste ano, devido ao sucesso da edição anterior, a iniciativa foi ampliada e acontecerá em dois dias, para que mais pessoas participem e contribuam com o abastecimento do banco de sangue do Hemope.

