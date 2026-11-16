Hospital Dom Helder e Hemope promovem campanha de doação de sangue aberta ao público no Cabo

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Com o objetivo de reforçar os estoques de sangue na rede pública de Pernambuco, o Hospital Dom Helder Câmara (HDH), em parceria com o Hemope, realiza nesta terça (17) e quarta (18) uma campanha de doação de sangue aberta ao público.



O atendimento ocorre das 9h às 15h, na área administrativa do hospital, localizado no Cabo de Santo Agostinho.





A mobilização busca engajar profissionais da unidade, acompanhantes, visitantes e moradores da Região Metropolitana para facilitar o acesso aos serviços de hemoterapia.



Como o sangue não possui substituto artificial e é essencial para diferentes tratamentos e procedimentos de saúde, a doação regular é fundamental para manter o abastecimento em dia. Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil registrou mais de 3,2 milhões de coletas de sangue pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em 2025.



Critérios para doação

Para participar da campanha, os voluntários devem estar em boas condições de saúde, com peso mínimo de 50 kg, que atendam aos critérios de idade e avaliação clínica estabelecidos pelo Hemope.



No momento da coleta, é obrigatório apresentar documento oficial com foto, estar bem alimentado e ter dormido pelo menos seis horas nas últimas 24 horas. Todos os candidatos passam por uma triagem clínica realizada pela equipe especializada do Hemope antes da doação.



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