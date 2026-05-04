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SAÚDE Hospital Dom Helder realiza campanha de doação de sangue em parceria com o Hemope Ação ocorre nesta semana, na terça (5) e quarta-feira (6), com o objetivo de reabastecer os estoques de sangue de Pernambuco

O Hospital Dom Helder Câmara (HDH), no Cabo de Santo Agostinho, realiza nesta terça (5) e quarta-feira (6), mais uma edição da Campanha de Doação de Sangue, em parceria com a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope).

A iniciativa tem o intuito de contribuir com o reforço dos estoques de sangue em Pernambuco e conscientizar a população sobre a importância da doação voluntária.

Com o tema “Você é o tipo de alguém”, a ação reforça que uma única doação pode beneficiar até quatro pessoas que necessitam de transfusões em tratamentos, cirurgias e atendimentos de urgência.

A mobilização ocorre no bloco administrativo da unidade, que conta com uma estrutura preparada para receber os voluntários durante todo o processo.

Além de reforçar os estoques de sangue no estado, a campanha também busca aproximar a doação da população do Cabo de Santo Agostinho e de municípios vizinhos.

“Como a unidade do Hemope mais próxima está localizada no Recife, muitas pessoas acabam enfrentando dificuldades para se deslocar até o hemocentro. Pensando nisso, o Hospital Dom Helder tem levado a campanha para dentro da unidade, facilitando o acesso de quem deseja contribuir com um gesto simples, mas capaz de salvar vidas. Além disso, essa mobilização também ajuda no suporte às cirurgias, já que somos um hospital de emergência e trauma”, destacou a diretora geral do HDH, Roberta Monteiro.

A campanha também pretende expandir o número de doadores voluntários e fortalecer o banco de sangue do Hemope, especialmente em períodos de maior demanda, ou seja, quando os estoques costumam apresentar queda.

Para ser doador, o indivíduo deve ter entre 18 e 60 anos, com peso mínimo de 50 quilos e ter boas condições de saúde. Para participar, é necessário apresentar um documento oficial com foto, estar alimentado e evitar o consumo de bebidas alcoólicas nas 12 horas que antecedem a doação.

A ação será realizada durante dois dias para facilitar a participação de colaboradores, acompanhantes e moradores da região que desejam colaborar com esse ato de solidariedade.

Serviço:

Campanha de Doação de Sangue – Hospital Dom Helder Câmara

Data: Terça e quarta-feira, 5 e 6 de maio

Horário: 9h às 15h

Local: Bloco Administrativo do Hospital Dom Helder Câmara

Endereço: Estrada Usina Bom Jesus, km 28 - Ponte dos Carvalhos, Cabo de Santo Agostinho/PE

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