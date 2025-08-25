A- A+

SAÚDE Hospital dos Servidores, no Recife, disponibiliza 170 vagas semanais para consultas pediátricas Atendimento está disponível para diferentes especialidades e deve ser agendado

O Hospital dos Servidores do Estado (HSE), no Recife, anunciou nesta segunda-feira (25) o início do atendimento pediátrico no ambulatório da unidade de saúde.

Disponibilizando 170 vagas semanais para as crianças e adolescentes, o HSE realizará o atendimento em diferentes especialidades.

Além de pediatria geral, também estarão disponíveis consultas de endocrinopediatra, alergopediatra e hepatologista pediátrico.

Os atendimentos decorrem de um convênio firmado entre a unidade de saúde e a Uninassau. A parceria também deverá permitir o acesso dos estudantes de medicina a estágios, práticas clínicas e internato em diversas especialidades.

De acordo com o presidente do Iassepe (Instituto de Atenção à Saúde e Bem-estar dos Servidores do Estado de Pernambuco), Wagner Lyra, a implantação do ambulatório de pediatria deverá suprir uma importante demanda dos beneficiários.

Atendimento deverá ser agendado pelos pais ou responsáveis | Foto: HSE/Divulgação

“Já contávamos com a urgência pediátrica, mas ter o ambulatório é garantir um atendimento preventivo para nossas crianças”, afirmou.

Lyra também ressaltou a importância da ampliação para além da pediatria geral. “As subespecialidades permitem que os pediatras se aprofundem em áreas específicas, proporcionando um cuidado mais abrangente e qualificado às crianças.”

Consultas devem ser agendadas

Os interessados no serviço deverão realizar o agendamento do atendimento por meio do telefone 4020-2616.

A marcação também pode ser realizada online por meio do site de agendamento do HSE.

Para o atendimento, as crianças e adolescentes devem passar por uma triagem de avaliação. Em seguida, a consulta será marcada para a especialidade desejada.

Horário de atendimento

Os pacientes serão atendidos de segunda a sexta-feira, nos turnos da manhã e da tarde. Nas sextas-feiras, o atendimento será realizado exclusivamente durante o período da tarde.

Para pediatria geral, o atendimento será realizado às segundas, terças e quartas pela manhã e à tarde, e às quintas e sextas apenas no turno da tarde.

Já a endocrinopediatria atende às segundas e sextas à tarde e às terças pela manhã; a alergopediatria, às quartas pela manhã; e a gastro-hepatologia pediátrica, às quintas pela manhã.

Veja também