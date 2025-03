Hospital dos Servidores do Estado amplia horário de atendimento em Fisioterapia e Fonoaudiologia

A- A+

O Hospital dos Servidores do Estado (HSE) ampliou o horário de atendimento das especialidades de Fisioterapia e Fonoaudiologia no Ambulatório Central.

Agora, os pacientes podem agendar consultas entre 7h e 20h, um avanço significativo em relação ao horário anterior, que se encerrava às 16h. A mudança entrou em vigor na última quarta-feira (12), para atender o aumento da demanda por essas especialidades.

Segundo José César Ferreira, coordenador do Centro de Reabilitação Funcional e Cognitiva (CRFC), o número de atendimentos nessas áreas cresceu consideravelmente nos dois primeiros meses de 2025.

“No setor de Fisio, são 7.678 consultas, só este ano nos meses de janeiro e fevereiro, contra 4.849 no mesmo período de 2024”, destacou.

Ele também mencionou o aumento na procura por fonoaudiologia, que registrou 1.000 atendimentos, superando os 655 de 2024.

“Por isso percebemos a necessidade de aumentar o horário, e, com isso, o número de profissionais. Temos mais uma fonoaudióloga e dois fisioterapeutas, atendendo no período da noite”, acrescentou.

Os pacientes interessados em agendar sessões devem entrar em contato pelo telefone 4020-2616 ou acessar o site www.agendasassepe.com.br.

O processo inclui uma triagem inicial, seguida pelo agendamento da consulta. Foram disponibilizadas 12 vagas diárias para fonoaudiologia e 24 para fisioterapia. Os atendimentos acontecem no Ambulatório Central, no térreo do HSE, localizado na avenida Rosa e Silva, no Espinheiro, na Zona Norte do Recife.

