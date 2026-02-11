A- A+

SAÚDE Hospital dos Servidores do Estado dá dicas de como brincar o Carnaval 2026 hidratado Aplicativo que alerta para a ingestão de água e misturas com limão, laranja ou hortelã estão entre as sugestões

O Hospital dos Servidores do Estado (HSE), por meio do Centro de Medicina Preventiva, conta com uma equipe multidisciplinar que atende principalmente pessoas idosas e reforça dicas importantes para manter o corpo hidratado durante o período carnavalesco.

De acordo com a nutricionista Natacha Cristina de França, todas as terças-feiras deste mês, até março, o tema é reforçado nos encontros do centro.

“Além de conversarmos no consultório, estou sempre insistindo nessa questão nas reuniões com os grupos de pacientes, já que os idosos têm grande dificuldade para ingerir água. Nesse caso, sugiro a água saborizada com limão, laranja ou hortelã, bem geladinha, que refresca e ainda fica uma delícia”, destacou a nutricionista.

Há ainda pessoas que esquecem de beber água. Para esses casos, Natacha sugere baixar um aplicativo que emite alertas a cada 30 minutos para a ingestão do líquido

“Essa atenção é primordial, pois a falta de hidratação pode trazer sérios problemas de saúde, como problemas renais, fadiga, digestão lenta, ressecamento da pele e da boca, além de comprometimento muscular”, alerta.

A aposentada Eulenita Gomes, de 73 anos, conta que mantém uma rotina de hidratação e relata: “Eu encho seis garrafinhas de 500 ml, coloco na geladeira e vou tomando durante o dia. Às vezes, levo uma para o quarto para beber à noite. Percebo que a água é muito boa para a minha pele e para o intestino”.

Outra opção para evitar a desidratação neste período de festa e altas temperaturas é consumir sucos naturais, água de coco e isotônicos, que ajudam a repor sais minerais.

“Sempre reforço a importância de beber água, porque nenhuma bebida substitui a água”, pontuou.

Entre as dicas para brincar o Carnaval de forma hidratada estão ainda: intercalar bebidas alcoólicas com água; consumir alimentos leves e ricos em água, como frutas, saladas e legumes; e usar roupas leves e claras.

Veja também