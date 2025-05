A- A+

Saúde Hospital dos Servidores do Estado completa 100 anos; relembre a história do centro médico HSE é âncora do Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado e é responsável pela saúde de aproximadamente 200 mil pessoas

O Hospital dos Servidores do Estado (HSE) completou, na última segunda-feira (5), 100 anos de prestação de serviços. O HSE é âncora do Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado – Sassepe, e é responsável pela saúde de aproximadamente 200 mil pessoas.

Único hospital da rede própria do sistema, o HSE surgiu como Hospital Centenário, no dia 5 de maio de 1925, como parte das comemorações dos 100 anos da independência do Brasil, com a intenção de se tornar um marco na institucionalização da enfermagem na cidade.

Inicialmente, era um hospital pequeno, mas com uma escola de enfermagem anexa, que formou muitos profissionais de saúde.

Nessa época, o Recife tinha poucos hospitais e escolas profissionalizantes. Sua equipe fazia parte de um grupo de elite da saúde no país, 11 enfermeiras diplomadas, integrantes da Cruz Vermelha Alemã. Todas formadas por instituições alemãs e pertencentes à geração anterior à guerra de 1914.

Em 1938 a unidade tornou-se um hospital público vinculado à Previdência, o Hospital do IPSEP, destinado à assistência dos Servidores do Estado, por reivindicação desses. O Hospital do IPSEP passou a ofertar aos Servidores, exames considerados complexos para a época, entre eles, exames ginecológicos. O Setor de Hemodinâmica foi um destaque na qualidade de atendimento.

Mas foi no ano 2000, com a criação do Instituto de Recursos Humanos (IRH), que a instituição assumiu o nome de Hospital dos Servidores do Estado (HSE). Hoje a unidade de saúde possui um time de atendimento e acolhimento formado por um corpo médico de 587 profissionais; 227 enfermeiros e 461 técnicos de Enfermagem.

Iassepe e Dayane Gomes/Divulgação

Avanços

Ao longo de um século de história, o Hospital dos Servidores do Estado (HSE) se consolidou como uma referência na assistência à saúde em Pernambuco, oferecendo serviços de alta qualidade e formando profissionais comprometidos com o cuidado humanizado.

O centro médico é gerenciado pelo Instituto de Atenção à Saúde e Bem-estar dos Servidores do Estado de Pernambuco (Iassepe), que é vinculado à Secretaria de Administração do Estado (SAD). Na avaliação da secretária de Administração, Ana Maraíza, a data simboliza uma conquista importante.

“Os 100 anos do Hospital dos Servidores do Estado representam um marco histórico para os servidores, pois, continuamente, o Governo Estadual aprimora a assistência à saúde oferecida ao funcionalismo público”, destacou a titular da pasta.

O presidente do Iassepe, Douglas Rodrigues, afirmou que um dos compromissos da governadora Raquel Lyra, é fortalecer o Sassepe.

“Fizemos diversos investimentos, tanto na área física, quanto na humana. Compramos aparelhos, abrimos novos leitos, criamos setores e contratamos mais médicos”, pontuou.

Entre os serviços que mais se destacam está o de Urologia, um dos mais procurados pelos usuários, sendo reconhecido pela excelência na condução dos casos e resolutividade. Outro grande avanço foi a implantação da residência médica e do ambulatório de Geriatria, um pleito antigo dos servidores e seus familiares, especialmente em virtude do envelhecimento da população atendida.

O hospital também avança na atenção oncológica, com a estruturação do ambulatório de Oncologia e o serviço de quimioterapia, proporcionando um cuidado integral aos pacientes em tratamento.

Além disso, houve a reestruturação e ampliação do Centro de Reabilitação Cognitiva e Funcional (CRFC), que oferece suporte essencial a pacientes com comprometimentos cognitivos ou funcionais, promovendo reabilitação voltada à melhoria da autonomia e da qualidade de vida.

Para a diretora administrativa do HSE, Isabella Nascimento, o centenário do HSE representa um marco importante para todos.

“A data simboliza a renovação do seu compromisso maior que é prestar assistência aos nossos servidores”, avaliou.

Recentemente, foi implantado o ambulatório especializado para crianças neurodivergentes, reforçando o compromisso do HSE com a inclusão, o acolhimento e o cuidado especializado. Outro marco importante é o serviço de tomografia 24h, que garante agilidade nos diagnósticos, sobretudo em situações de urgência e emergência.

Como hospital-escola, o HSE se destaca na formação de novos profissionais por meio de programas de residência médica em Clínica Médica, Anestesiologia, Geriatria e Cirurgia Geral, além da residência em Nutrição. A residência em Clínica Médica, em especial, é uma das mais procuradas no Estado, refletindo a credibilidade do ensino oferecido na instituição.



