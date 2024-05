Hospital dos Servidores, no Recife, oferece vacina contra HPV para adolescentes em geral

A- A+

O setor de vacinas do Hospital de Servidores do Estado (HSE), localizado no Recife, disponibiliza à população entre nove e 19 anos a vacina contra o Papilomavírus Humano (HPV). A imunização, em dose única, é gratuita e é para o público em geral, e não para parentes de servidores.

O serviço de imunização do HSE funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 14h, na Rua da Hora, 862, bairro do Espinheiro, Zona Norte da capital pernambucana. Além da vacinação contra o HPV, o local oferece todas as vacinas do calendário nacional e a da Influenza.

Segundo Jacilene Carvalho, coordenadora do Centro de Medicina Preventiva (Cempre), não é preciso agendar. “É necessário apresentar documento de identificação e a caderneta de vacinação”.

Dose única

A Organização Mundial da Saúde (OMS) e Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) determina fornecimento da vacina em uma única dosagem.

A dose única contra o HPV foi recomendada pela OMS e Opas com base em estudos que comprovam sua eficácia; portanto, quem já tomou a primeira dose já está imunizado. Já as pessoas com condições específicas como HIV, transplantados e imunossuprimidos continuam se imunizando com as três doses.

O HPV é um vírus que infecta a pele ou mucosas (oral, genital ou anal) das pessoas, provocando verrugas e câncer, a depender do tipo de vírus. É uma infecção sexualmente transmissível.



