RECIFE Hospital dos Servidores oferece tratamento para pacientes que sofrem de tonturas e desequilíbrio Atualmente, oito pacientes estão em atendimento no ambulatório

O Ambulatório de Fisioterapia do Hospital dos Servidores do Estado (HSE), no Recife, está oferecendo tratamento para os usuários do Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Pernambuco (Sassepe) com dificuldades de equilíbrio, tonturas e vertigem.

O tratamento, disponível há quatro meses, é a reabilitação vestibular, que envolve a realização de exercícios e manobras de cabeça para auxiliar na estabilização do corpo e comandos cerebrais adequados.

O tratamento, realizado por uma fonoaudióloga, está relacionado a um órgão que fica na orelha interna, chamado órgão vestibulococlear, que possui a porção responsável pela decodificação dos sons (a cóclea) e a responsável pelo equilíbrio (vestibular).

De acordo com a fonoaudióloga Ana Paula de Andrade Silva, a disfunção no órgão pode acontecer por diversas causas, como movimentos bruscos de cabeça, uso de medicamentos, inflamação do sistema auditivo, infecções do sistema nervoso central, entre outras.

“Os sintomas desse distúrbio podem se associar à náusea e riscos de quedas”, alerta a fonoaudióloga.

Os exercícios de reabilitação vestibular têm por objetivo promover o equilíbrio estático e dinâmico do paciente, por meio da reposição dos cristais de cálcio. Esses cristais são partículas de carbonato de cálcio, normalmente localizados em duas estruturas do sistema vestibular (o sáculo e o utrículo), que, ao serem deslocados dessa região, causam as tonturas.

“Com as manobras de cabeça, eles são reposicionados para o local adequado e as vertigens são eliminadas. Também se associa aos movimentos a marcha com obstáculos, que treina o paciente para se equilibrar durante a movimentação”, acrescenta.

A reabilitação vestibular pode ser indicada por diferentes profissionais, como otorrinolaringologista, neurologista, clínico médico e geriatra, após a realização de exames complementares ao diagnóstico.

Atualmente, oito pacientes estão em atendimento no Ambulatório. Para realizar o tratamento de reabilitação vestibular, o paciente deve ser encaminhado pelo médico, e, com o resultado dos exames em mãos marcar a triagem com a fonoaudióloga através do site www.agendasassepe.com.br ou pelos telefones 0800. 284. 2727 e 4020-2616.

