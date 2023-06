A- A+

SAÚDE Hospital Eduardo Campos chega a marca de mil cirurgias este ano Serviço é referência em traumato-ortopedia para cidades do Sertão de Pernambuco

Unidade de saúde especializada em atendimento de traumato-ortopedia, o Hospital Eduardo Campos (HEC), localizado em Serra Talhada, chegou a marca de mil procedimentos cirúrgicos, sendo 576 de urgência e 430 eletivos, realizados em 2023.

Entre os 1.006 procedimentos, há destaque para os de cirurgia geral, com 569 realizadas nos primeiros cinco meses e meio do ano, seguido por traumato-ortopedia (408) e urologia (29).

Em 2023, a média mensal de procedimentos da unidade tem girado em torno de 200 cirurgias. Até agora, 20.012 atendimentos foram realizados no setor de emergência da unidade.

“Ser uma unidade que conta com traumato-ortopedia possibilita que pacientes de pelo menos 35 municípios de Pernambuco não sejam sejam transferidos para outras regiões, como Petrolina, Caruaru e até mesmo o Recife. Aliado ao atendimento de urgência e emergência, o Hospital Eduardo Campos atua também junto à subespecialidades da ortopedia, realizando procedimentos para correção de lesões nas mãos, pés e joelho”, disse a diretora geral do hospital, Patrícia Queiroz.

O aporte na especialidade de traumato-ortopedia ofertado pelo HEC também contribuiu para a diminuição do fluxo de pacientes cirúrgicos na área e que eram direcionados para o atendimento no Hospital Regional do Agreste (HRA), em Caruaru.

Em nível ambulatorial, a unidade oferta consultas especializadas nas áreas de clínica médica, ortopedia, pediatria, infectologia, cirurgia geral, neurologia, medicina do trabalho e cardiologia. Nos primeiros cinco meses deste ano, 1.955 consultas foram realizadas na unidade.

