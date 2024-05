A- A+

SAÚDE Hospital Ermírio Coutinho, em Nazaré da Mata, abre 10 novos leitos de enfermaria infantil para Srag As novas vagas foram abertas na última quarta-feira (1º), pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), para ampliar a oferta de leitos na região durante o período de sazonalidade dos vírus respiratórios

O Hospital Ermírio Coutinho (HEC), em Nazaré da Mata, na Mata Norte de Pernambuco, passou a contar com mais 10 leitos de enfermaria pediátrica destinados ao atendimento de pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag).

As novas vagas foram abertas na última quarta-feira (1º), pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), para ampliar a oferta de leitos na região durante o período de sazonalidade dos vírus respiratórios, compreendido entre março e agosto.

Os novos leitos no HEC, referência na assistência da população residente na II Regional de Saúde do Estado (II Geres), asseguram às crianças a possibilidade de serem atendidas próximas do local onde moram; sem a necessidade de grandes deslocamentos.

Com as novas adições, sobe para 98 o número de leitos pediátricos abertos, em 2024, desde o início da sazonalidade, entre UTI, UTI Neonatal e enfermarias, para atender os casos de Srag infantil na rede pública estadual.

No ano passado, para acolher a demanda deste mesmo período, a SES-PE abriu 135 leitos com o mesmo perfil. Todos continuam dando suporte à saúde dos pernambucanos.

“A abertura destes 10 leitos de pediatria, aqui no Ermírio Coutinho, na Zona da Mata Norte, é de grande importância pois evita que os pacientes tenham que se deslocar para outros hospitais distantes dos seus municípios. Aqui os pacientes serão atendidos de forma humanizada e com assistência de qualidade”, afirmou a diretora do Hospital Ermírio Coutinho, Neusa Dias.

Veja também

CHUVA Lula garante recursos ao RS e anuncia lançamento de PAC voltado a encostas