Srag Hospital Geral de Areias recebe 12 novos leitos de enfermaria pediátrica com foco na Srag Unidade da Estância totaliza agora 30 leitos com perfil da Síndrome Respiratória

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) abriu, nesta quinta-feira (23), 12 novos leitos de enfermaria pediátrica com foco em atendimentos de pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag). Os leitos passam a ser ofertados no Hospital Geral de Areias (HGA), localizado na Estância, no Recife.

Os leitos integram a Rede Estadual de Saúde e já foram regulados pela Central de Regulação do Estado. Com a abertura das vagas, Pernambuco passa a contar agora com 188 leitos abertos este ano - incluindo UTI, UTI neonatal e enfermarias.

“Estamos abrindo leitos tanto na capital como em hospitais do interior do estado, possibilitando uma assistência mais especializada e regionalizada às crianças pernambucanas. Continuaremos traçando medidas e efetivando ações que fortaleçam nossos serviços durante o período de sazonalidade”, enfatizou a secretária de Saúde de Pernambuco, Zilda Cavalcanti.

A diretora do Hospital Geral de Areias, Mayara Vilela, destacou que desde o ano passado, a Secretaria Estadual de Saúde vem desenvolvendo estratégias para enfrentamento da sazonalidade, sendo potencializadas com a abertura dos leitos no HGA.

“Esses leitos fazem parte dessa estratégia de atender pacientes pediátricos que apresentem infecções respiratórias e que tenham o quadro estabilizado, evitando a piora. Com isso, os leitos de terapia intensiva da rede passam a ter maior rotatividade”, pontuou.





