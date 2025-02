A- A+

PERNAMBUCO Hospital Geral de Areias: PM prende suspeito de roubo a vigilante da unidade de saúde, no Recife Homem estava numa comunidade, em Afogados, Zona Oeste da cidade

Policiais militares do 12º BPM prenderam, na noite da última terça-feira (11), um homem que teria participado da tentativa de roubo ao vigilante do Hospital Geral de Areias, na Zona Oeste do Recife.

De acordo com as informações da própria PM, o efetivo levantou que o suspeito estaria traficando drogas, no Beco da Bala, na comunidade Vila de São Miguel, em Afogados, também na Zona Oeste. Os agentes fizeram a checagem e confirmaram a denúncia.

O homem, que não foi identificado, foi detido com uma chave, em frente a uma residência, e revelou que o equipamento abriria a porta da casa, onde guardava entorpecentes. Embora tenha negado participação na tentativa de latrocínio, ele foi reconhecido por funcionários da unidade de saúde.

Por meio de nota, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) diz que “com o homem, foram apreendidos um simulacro de arma de fogo, uma faca, um pacote de embalagens, 70 pedras e outras 14g de crack, 38 big bigs e 45g de maconha”.

Ele foi conduzido para a Central de Plantões da Capital, em Campo Grande, Zona Norte da capital, pelo crime de tráfico e as investigações da Polícia Civil irão confirmar a participação dele na tentativa de latrocínio.

Relembre o caso

A tentativa de assalto a um vigilante no Hospital Geral de Areias, na Zona Oeste do Recife, deixou um dos criminosos ferido, na manhã da segunda-feira (10). O caso aconteceu por volta das 6h, na entrada da unidade de saúde.

Segundo nota conjunta das Polícias Militar e Civil de Pernambuco, dois suspeitos, que estariam em uma moto, tentaram furtar a arma do vigilante da unidade de saúde.

Na ocasião, houve uma troca de tiros e um dos criminosos foi atingido. Mesmo ferido, o suspeito e o comparsa conseguiram fugir.

"A Polícia Civil foi acionada imediatamente e ficará responsável pela investigação do caso", afirmou a corporação.

