Hospital Getúlio Vargas: com atividade suspensa para conter superfungo, unidade tem pouco movimento

Um dia após a decisão da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) de suspender novos atendimento de emergência no Hospital Getúlio Vargas (HGV), no bairro de San Martin, no Recife, com o objetivo de conter o contágio pelo superfungo Candida auris, a unidade apresenta pouca movimentação na manhã desta quarta-feira (5).

O hospital é referência em traumato-ortopedia e vascular. Na terça-feira (4), Pernambuco confirmou o décimo caso de paciente com o superfungo no Estado. Segundo a SES, os atendimentos de emergência no HGV ficarão suspensos até a próxima segunda-feira (10).

A operadora de caixa Erica Correia, de 31 anos, está no local acompanhado uma amiga que deu entrada na emergência do hospital no último domingo (2).

“Passou um médico hoje dizendo que não pode tomar banho porque parece que vai ter um exame para fazer por conta desse superfungo e que o hospital (emergência) está fechado até segunda-feira ou até segunda ordem”, contou.



De acordo com a Secretaria de Saúde, o paciente que se tornou a décima confirmação para o superfungo Candida auris deu entrada no HGV após sofrer um acidente de moto. Ele foi transferido para o Hospital Miguel Arraes (HMA), localizado no município do Paulista, na Região Metropolitana do Recife, onde permanece internado e em isolamento.

