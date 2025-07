A- A+

CELEBRAÇÃO Hospital Jayme da Fonte celebra 70 anos com missa solene na Igreja das Graças Após a celebração,o presidente do hospital, Antônio Jayme da Fonte, falou em nome da família e reafirmou o compromisso com a continuidade do trabalho de qualidade que atravessa gerações

Em clima de emoção e gratidão, médicos, colaboradores, amigos e pacientes compareceram à Igreja das Graças, na Zona Norte do Recife, na noite de ontem, para missa solene em celebração aos 70 anos do Hospital Jayme da Fonte - completados no dia 10 de julho.

A celebração religiosa foi presidida pelos padres Luciano e Josenildo - ambos mantêm uma relação de amizade com o Jayme da Fonte. A ocasião também foi um momento de homenagem à memória do fundador e de renovação do compromisso com o cuidado.

Legado e compromisso

Fundado em 1955 pelo médico Jayme Wanderley da Fonte, o hospital cresceu ao longo de sete décadas como referência em assistência, tecnologia e humanização. Atravessou gerações e se consolidou como um dos mais respeitados complexos hospitalares do país.

Emocionado, o presidente do hospital, Antônio Jayme da Fonte, falou em nome da família, resgatando as raízes de uma história que começou na própria igreja onde a missa foi celebrada.

“Aqui, nessa igreja, ele e nossa mãe, Creusa, celebraram seu casamento, deixando um legado de fé no coração de todos os seus filhos e netos. Um ensinamento e um compromisso!”, disse.

Antônio Jayme também fez questão de agradecer a todos que, ao longo dos anos, ajudaram a construir o legado do hospital.

“Quero agradecer a todos que estiveram e seguem conosco nesses 70 anos. Os médicos, as equipes técnicas, colaboradores, parceiros, familiares e amigos e, principalmente, os pacientes que ao longo da nossa trajetória confiaram suas vidas a nossa instituição”, completou. Antônio Jayme da Fonte, presidente do Hospital Jayme da Fonte. Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco.

No encerramento do pronunciamento, Antônio reafirmou o compromisso com a continuidade do trabalho de qualidade que atravessa gerações:

“O Hospital Jayme da Fonte seguirá sua caminhada, cuidando das pessoas com atenção, amor, zelo e, principalmente, respeito à vida”, concluiu.

Reconhecimento

O presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), Ricardo Paes Barreto, amigo próximo da família, prestigiou a cerimônia. Ele reconheceu a importância do hospital para a sociedade pernambucana e parabenizou a instituição pelos 70 anos de serviços prestados ao estado.

Antônio Jayme da Fonte, presidente do Hospital Jayme da Fonte, e Ricardo Paes Barreto, presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco.

“Eu tinha um amigo meu que dizia que quando algo faz 50 anos é uma vida. Imaginem 70 anos de serviços prestados à comunidade? A unidade hospitalar Jaime da Fonte é uma referência, sempre se renovando, recentemente inaugurou novas instalações... Por isso, fiz questão de prestigiar essa solenidade cristã, que foi linda, aqui na Matriz das Graças. Saio muito emocionado e muito feliz em abraçar toda a família do Jayme da Fonte. Parabéns, e que outros 70, 140 anos venham por aí”, parabenizou.

Ao final da solenidade religiosa, os irmãos Antônio Jayme da Fonte, Ana de Fátima da Fonte, Evandro da Fonte, Maria do Carmo da Fonte, Maria Auxiliadora da Fonte e José Meira da Fonte realizaram o corte oficial do bolo dos 70 anos do hospital em uma celebração intimista no salão paroquial da igreja.

Representando a Folha de Pernambuco, a gerente de Mercado Tânia Campos também parabenizou a instituição pelo legado construído.

“É uma honra representar a Folha de Pernambuco nesta celebração pelos 70 anos do Hospital Jayme da Fonte. Uma história de dedicação à saúde e ao bem-estar dos pernambucanos, que merece todo o nosso reconhecimento e respeito”. Celebração dos 70 anos Hospital Jayme da Fonte, completados no dia 10 de julho. Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco.

Celebração dos 70 anos Hospital Jayme da Fonte, completados no dia 10 de julho. Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco.

