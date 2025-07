A- A+

Saúde Hospital Jayme da Fonte inaugura auditório em homenagem ao músico Capiba Evento aconteceu nesta quinta-feira (3), nas Graças, com presença de familiares do artista pernambucano, dentre eles a viúva Zezita, além do superintendente do Jayme da Fonte, Antônio Jayme da Fonte

Em meio às comemorações de 70 anos de existência, o Hospital Jayme da Fonte, um dos mais importantes complexos hospitalares do Nordeste, inaugurou nesta quinta-feira (3) o novo auditório, chamado "Capiba", em homenagem ao músico pernambucano e maior compositor de frevos do Brasil. O evento contou com a presença de familiares do artista, falecido em 1997, dentre eles a viúva, Zezita.





Homenagem

"Não podíamos inaugurar esse novo espaço sem uma justa homenagem ao amigo Lourenço da Fonseca Barbosa, o inesquecível Capiba. Um artista que nos inspira até hoje. Um nome que nos deixou há 28 anos, mas que permanece vivo por sua contribuição à nossa cultura. Nas vezes que esteve por aqui, sempre demonstrou simpatia, por todos, sendo considerado um amigo do Jayme da Fonte. Um artista que nos enche de orgulho com suas belas e até hoje atuais composições. Um pernambucano raiz", disse Antônio Jayme da Fonte, superintendente do Hospital Jayme da Fonte.

Tânia Campos, gerente de mercado da Folha de Pernambuco, esteve no evento representando o diretor operacional do jornal, José Américo Lopes Góis. A inauguração também contou com a presença da coordenadora de executivos multimídia da Folha, Wilma Mota; do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Og Marques Fernandes; do desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), Eduardo Guilliod Maranhão; além do jornalista Arthur Carvalho.

"A Folha de Pernambuco tem a honra de marcar presença na inauguração do novo auditório do Hospital Jayme da Fonte, uma justa homenagem ao Mestre Capiba ícone da cultura pernambucana. É um momento de reconhecimento à história, à música, à cultura e ao cuidado com as pessoas, valores que também compartilhamos", frisou Tânia.

As celebrações de aniversário do Hospital Jayme da Fonte seguem com uma missa comemorativa, no dia 22 de julho, na Igreja das Graças, às 18h30.

Estrutura

O moderno auditório está instalado no nono andar do prédio do hospital e conta com quase 200 metros quadrados e capacidade para até 100 pessoas, incluindo espaço de acessibilidade para cadeirantes. O espaço possibilitará a realização de seminários, congressos, simpósios e outros eventos para aperfeiçoamento dos médicos e capacitação permanente da equipe técnica.

Recentemente, o Jayme da Fonte também inaugurou um novo centro cirúrgico, com seis salas, espaço para vídeo cirurgias, sistema de anestesia que monitora com precisão a dosagem dos medicamentos, equipamentos para cirurgias neurológicas de grande porte, microscópio e mesas especiais para obesos mórbidos.

História

Criado pelo médico Jayme Wanderley da Fonte, em 1955, no Recife, o Hospital Jayme da Fonte é referência na assistência à saúde em todo o Brasil, com mais de 200 leitos, duas UTIs completas, e serviços de urgência e emergência 24h em traumato-ortopedia, bem como clínica médica, cirurgia geral e cardiologia. A unidade conta ainda com um centro de diagnóstico por imagem completo e uma rede ambulatorial com mais de 30 especialidades, sendo referência para realização de transplantes cardíaco e de fígado, com mais de 1,3 mil procedimentos já realizados somente na área hepática.

O Jayme da Fonte detém o Selo Prata concedido pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), uma das mais importantes certificadoras na área de saúde do país. Este ano, as Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) receberam os Selos Top Performer e Eficiência, concedidos pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB)/Epimed Solutions.

