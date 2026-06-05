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SAÚDE E SOLIDARIEDADE Hospital Maria Lucinda celebra 97 anos e realiza ação solidária para Bazar Permanente A iniciativa tem como objetivo fortalecer a solidariedade que sustenta a missão da instituição

O Hospital Maria Lucinda realiza, durante o mês de junho, a partir da próxima terça-feira (9), uma campanha especial para mobilizar a população em benefício de uma ação solidária que reúne cuidado, caridade e compromisso social.

A campanha de aniversário convida a sociedade a participar dessa iniciativa por meio de doações de roupas, calçados, brinquedos e artigos de casa, com exceção de móveis e eletrodomésticos grandes, o que fortalece uma rede de apoio que faz diferença na vida de muitas famílias.

As doações devem ser feitas até o dia 30 de junho, no horário de atendimento ao público, das 7h às 16h, de segunda a sexta-feira, na sede do Hospital Maria Lucinda, localizado na Avenida Parnamirim, 95 - Parnamirim, Recife, no estacionamento ao lado da lanchonete.

A iniciativa destaca o papel do Bazar Permanente da instituição na arrecadação, que é revertida para o próprio hospital e também para o apoio às famílias atendidas na unidade. O espaço representa um importante fortalecimento de apoio à causa, totalmente aberto ao público.

“Cada item doado carrega consigo a oportunidade de ajudar alguém. Quando a população participa do bazar, ela não está apenas contribuindo com objetos em bom estado, mas também fazendo parte de uma rede de amor que transforma vidas e ajuda o hospital a continuar cuidando de quem mais precisa”, destacou a responsável pelo bazar, Renata Costa.

No local, os itens, em bom estado, dispõem de preços acessíveis, como roupas infantis de todas as idades, brinquedos, utensílios domésticos, roupas masculinas e femininas, bijuterias, livros e calçados, entre outros produtos doados pela população.

De acordo com as necessidades da instituição, a renda obtida com as vendas contribui diretamente para a compra de materiais hospitalares, alimentos, manutenção de espaços e ações sociais. Os itens à venda não precisam ser novos, mas devem estar em condições de uso.

História

O Hospital Maria Lucinda foi criado em 1929, a partir do sonho do comendador Manoel da Silva Almeida, se consolidando ao longo das décadas como uma instituição marcada pela vocação filantrópica, humanização e responsabilidade social.

A inauguração da Casa de Saúde Maria Lucinda marcou, em 1944, uma nova etapa dessa trajetória, fortalecendo a missão de oferecer atendimento com amor, dignidade e excelência, que permanece até hoje.

Reconhecido como o Hospital da Família, a unidade de saúde mantém sua atuação voltada ao cuidado humanizado e à assistência segura à população pernambucana.

Além disso, devido a filantropia, a instituição vive da generosidade da sociedade e das doações que ajudam a sustentar iniciativas essenciais para a manutenção dos serviços e para o atendimento aos pacientes e seus familiares.

Serviço:

Campanha solidária 97 anos do Hospital Maria Lucinda

Doações: De segunda a sexta-feira

Horário: 7h às 16h

Data limite: Terça-feira, 30 de junho

Local: Avenida Parnamirim, 95 - Parnamirim, Recife

Ponto de referência: Estacionamento do hospital, ao lado da lanchonete)

Contato para mais informações: (81) 3267-4200 – Ramal 4360

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