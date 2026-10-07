Hospital Maria Lucinda lança campanha de doações no mês das crianças com tarde festiva

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O Hospital Maria Lucinda (HML), localizado no bairro de Parnamirim, na Zona Norte do Recife, promove pelo terceiro ano consecutivo uma campanha de arrecadação de doações em celebração ao mês das crianças. A ação visa beneficiar as cerca de 200 crianças atendidas semanalmente pelos serviços da instituição.



Até 31 de outubro, a população pode colaborar doando lanches, doces e brinquedos novos ou usados em bom estado. As entregas devem ser realizadas no setor da Sociedade dos Amigos do hospital (SAHIMA), que funciona dentro do próprio complexo hospitalar, das 8h às 14h.



Além do recolhimento dos itens, a unidade prepara uma tarde festiva para os pequenos pacientes nesta quinta-feira (8), a partir das 13h. A programação contará com brincadeiras, lanches e entrega de presentes.





A coordenadora do ambulatório da instituição, Manuela Araújo, destaca o caráter humanizado da celebração.



"A ação integra as iniciativas de humanização desenvolvidas pelo hospital e busca proporcionar às crianças atendidas no ambulatório uma programação construída com a união de diferentes setores do hospital, todos mobilizados pela felicidade de nossos pequenos pacientes", afirmou.



Serviço

Campanha de arrecadação: até 31 de outubro

Local para entrega: Hospital Maria Lucinda - Setor SAHIMA, das 8h às 14h

Endereço: Avenida Parnamirim, nº 95, Parnamirim, Recife-PE

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