Hospital Maria Lucinda lança plataforma de capacitação para profissionais de saúde
Educa+ FMSA reúne cursos e treinamentos a distância e foi apresentada nesta quinta-feira (10), no Recife
O Hospital Maria Lucinda, no Parnamirim, Zona Norte do Recife, lança nesta quinta-feira (10) uma plataforma de ensino a distância voltada à capacitação de cerca de 5 mil profissionais que atuam nas unidades de saúde administradas pela Fundação Manoel da Silva Almeida (FMSA).
A plataforma também poderá ser utilizada em atividades de formação vinculadas às instituições parceiras do Hospital Maria Lucinda.
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Atualmente, o Centro de Ensino da unidade mantém acordos com a Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), Faculdade de Ciências Humanas (Esuda), Faculdade Tiradentes de Goiana (FITS-Goiana), Faculdade de Medicina Afya, em Jaboatão dos Guararapes, e Secretaria de Saúde de Pernambuco.
“O Educa+ FMSA também pode abrir novas oportunidades, para que possamos ampliar as ofertas de serviços com instituições parceiras privadas”, diz a gerente de Ensino e Pesquisa do Hospital Maria Lucinda, Jackeline Diniz.
As equipes estão distribuídas por hospitais, UPAs e serviços especializados no Recife, na Região Metropolitana, na Zona da Mata e no Agreste.
O ambiente digital será utilizado para cursos, treinamentos e capacitações definidos pela própria Fundação. A intenção é concentrar ações de educação permanente e permitir que os profissionais tenham mais autonomia para organizar os estudos.
“Por meio de recursos tecnológicos, permite que os colaboradores realizem os treinamentos em diferentes locais e horários, proporcionando maior flexibilidade e autonomia na organização dos estudos. Nosso objetivo é contribuir com o aprimoramento contínuo de conhecimentos técnicos e comportamentais, fortalecendo as competências profissionais”, explica o gerente de Tecnologia e Inovação, Eduardo Ferreira.
A expectativa da Fundação é que a ferramenta também contribua para a qualificação do atendimento prestado aos pacientes.