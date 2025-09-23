A- A+

Doação de brinquedos Hospital Maria Lucinda promove campanha de arrecadação de brinquedos para o Dia das Crianças As doações podem ser entregues até o dia 08 de outubro, no setor Sahima, do próprio Hospital

O Hospital Maria Lucinda, localizado no bairro de Parnamirim, Zona Norte do Recife, iniciou a campanha “Sorriso de Criança”, visando a arrecadar brinquedos para presentear as crianças atendidas no Ambulatório da unidade.



A iniciativa ocorre em celebração ao Dia das Crianças, comemorado em 12 de outubro. As doações podem ser entregues até o dia 8 de outubro, no setor Sahima, do próprio hospital.



Podem ser doados itens novos ou seminovos em bom estado. O hospital sugere variedade de peças para meninos e meninas de diversas idades, como brinquedos educativos, bonecas, carrinhos, jogos de tabuleiro, entre outros.

“Cada brinquedo doado reforça o nosso compromisso com a solidariedade e com a humanização no cuidado. Queremos proporcionar um dia ainda mais feliz para nossas crianças”, destaca a coordenadora do Ambulatório e responsável pela ação, Manuela Araújo.



A distribuição dos brinquedos será feita no dia 9 de outubro ao meio-dia.

