Nesta sexta-feira (11), o Hospital Metropolitano Norte Miguel Arraes (HMA/FGH) deu início às cirurgias de vasectomia pelo Sistema Único de Saúde (SUS), por meio do Programa Cuida PE.

A iniciativa viabiliza redução das filas de exames, consultas e cirurgias eletivas em Pernambuco.



Segundo o diretor geral do HMA, Sormane Brito, existe uma enorme importância na inclusão do programa. "A gente sabe que a população sofre à espera por cirurgias e, através do Programa Cuida PE, nossa equipe de urologistas vai poder ajudar tanto os moradores da Região Metropolitana Norte quanto os demais pacientes que já estão pré-agendados pela Secretaria de Saúde a saírem dessa fila”.



A fila de espera por vasectomias chegava na faixa de três mil solicitações, até dezembro do ano passado. A equipe do Programa Cuida PE no HMA, tem capacidade de realizar cinco cirurgias por dia, de segunda a sexta-feira, e cinco atendimentos diários no Ambulatório.



No primeiro dia de procedimentos, um dos beneficiados foi Manoel Josiel dos Santos, de 41 anos, morador de Gravatá, no agreste do estado. Ele esperava por uma vasectomia há 11 meses.



Fluxo

Antes dos procedimentos cirúrgicos, o HMA faz uma consulta ambulatorial com os pacientes, que são encaminhados pela Gerência de Regulação Ambulatorial (GRAMB) da SES/PE e atendidos pelas equipes de Urologia, Serviço Social e Enfermagem da unidade no Ambulatório de Egresso. Não são permitidas marcações, consultas e cirurgias com demandas espontâneas.



Com isso, os pacientes que já estão pré-agendados pela SES/PE são orientados sobre os métodos anticoncepcionais disponíveis, incluindo a vasectomia. O atendimento realiza uma consulta pré-operatória e, os pacientes aptos, seguem para o agendamento do procedimento.



Existe uma expectativa de que 100 cirurgias do mesmo tipo sejam realizadas por mês dentro do Programa Cuida PE.

