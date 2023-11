A- A+

Aniversário Hospital Oswaldo Cruz chega aos 139 anos renovando seu papel de referência na saúde em Pernambuco Aniversário do HUOC aconteceu na manhã desta sexta-feira (24), na alameda do hospital

O Hospital Universitário Oswaldo Cruz, que fica localizado no bairro de Santo Amaro, celebrou, nesta sexta-feira (24), 139 anos de fundação. A solenidade aconteceu na alameda do hospital e contou com a presença da diretora executiva do HUOC, Izabel Avelar; da secretária Estadual de Saúde, Zilda Cavalcanti; da reitora da Universidade de Pernambuco (UPE), Socorro Cavalcanti; do vice-reitor da UPE, José Roberto Cavalcanti; e do superintende do Complexo Hospitalar da UPE, Gustavo Trindade.

"Nós estamos hoje celebrando 139 anos de um hospital que tem uma história muito bonita com a sociedade pernambucana. Estamos sempre prontos para receber-los de braços abertos. Mas hoje a gente também aponta para o futuro. A nossa ideia é construir um hospital com 740 leitos, que a gente possa ampliar todos os nossos serviços, as UTIs, as enfermarias e construir um espaço de qualidade, que nos próximos 30 anos ou mais, o Hospital Oswaldo Cruz possa continuar sendo essa potência muito importante para o estado", comenta a diretora executiva do HUOC, Izabel Avelar.

Izabel também fala sobre a expectativa para os próximos 139 do hospital. "O desejo é que a gente esteja com um hospital cada vez mais forte, ampliando transplantes, a oncologia, as doenças infecto parasitárias, todas as demais clínicas, todos os serviços multiprofissionais. E que a gente possa abraçar verdadeiramente essa sociedade, mais e mais", completa.

O HUOC realizou um evento para celebrar a nova idade. Com o lema "Construindo um novo futuro", a instituição inaugurou um espaço instagramável, em alusão ao aniversário do hospital, e lançou também a exposição "Orgulho de Ser HUOC", que reúne 28 fotografias de espaços, ações e equipes do hospital. As imagens são do fotógrafo Pedro Caldas, da equipe de comunicação do Oswaldo Cruz. Na ocasião, também houve os tradicionais parabéns e o corte do bolo foi feito por servidores antigos e novos da instituição, representando que o passado está ligado com o futuro.

Novo prédio

Marcando os 139 anos, o Hospital Oswaldo Cruz anunciou o lançamento da construção de um novo prédio, que será localizado no atual terreno. Ao todo, serão 740 leitos, sendo 70 de UTI e mais os demais de internamento, ampliação dos transplantes de fígado e transplantes renal e de medula óssea.

História do HUOC

O HUOC foi fundado em 1884 com o nome de Hospital Santa Águeda e era destinado ao atendimento de doenças infectocontagiosas, em um período de alto índidice de mortalidade. Em 1925, passou a se chamar Oswaldo Cruz após uma ampla reforma, atendendo casos clínicos e cirúrgicos de tuberculose, além de cirurgia geral e torácica.

Em 1964, passou a integrar a estrutura organizacional da Fundação de Ensino Superior de Pernambuco (Fesp), sob o nome de Hospital das Clínicas Oswaldo Cruz, com as Faculdades de Ciências Médicas (FCM) e Nossa Senhora das Graças (FENSG).

Em 1991 foi assinada a portaria nº 964, que reconheceu a Universidade de Pernambuco (UPE) como pública e, em 1994, recebeu o nome de Hospital Universitário Oswaldo Cruz (Huoc). Sendo assim, os médicos que integram o quadro do hospital são acompanhados por residentes e graduandos da UPE.

Atualmente o Hospital Oswaldo Cruz conta com mais de 400 leitos habilitados, incluindo oncologia adulto e pediátrica, doenças infectoparasitárias, unidade de terapia intensiva (UTI) e transplantes.

