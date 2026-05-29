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ranking Hospital Oswaldo Cruz, no Recife, é um dos melhores do Brasil na avaliação dos usuários; veja lista Levantamento avaliou qualidade assistencial, eficiência no uso dos recursos e satisfação dos pacientes em hospitais 100% SUS

O Hospital Estadual de Sumaré, no interior de SP, é o melhor hospital público do país, de acordo com o “Melhores Hospitais Públicos do Brasil”. No ranking, que reconheceu as instituições do Sistema Único de Saúde (SUS) mais eficientes, bem avaliadas por usuários e que oferecem qualidade e segurança aos pacientes. Os ganhadores foram revelados nesta sexta-feira (29), durante cerimônia realizada na sede da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS), em Brasília (DF). Em Pernambuco, o Hospital Universitário Oswaldo Cruz aparece em uma das avalições.

Em segundo lugar do ranking ficou o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (GO), seguido pelo o Centro de Referência da Saúde da Mulher (SP). Em quarto lugar está o Hospital de Transplantes do Estado de São Paulo (SP) e, em quinto, o Hospital e Maternidade Municipal Dr. Odelmo Leão Carneiro (MG).

Em sexto lugar ficou o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (SP), seguido pelo Hospital Geral de Itapecerica da Serra (SP), em sétimo, o Hospital Estadual de Sapopemba (SP), em oitavo, o Hospital Municipal Cidade Tiradentes (SP), em nono, e o Hospital Geral de Itapevi (SP), em décimo.

Mais do que uma simples premiação, o levantamento buscou identificar modelos de excelência hospitalar no SUS, considerando não apenas estrutura e produção assistencial, mas também eficiência operacional, segurança, qualidade do atendimento e percepção dos próprios usuários do sistema público de saúde.

"O prêmio nasce com o propósito de reconhecer experiências de excelência existentes no SUS e valorizar hospitais públicos que conseguem aliar qualidade assistencial, eficiência e compromisso com o paciente. O Brasil possui centros hospitalares públicos altamente qualificados e isso precisa ser divulgado para que seja conhecido pela sociedade", afirma o médico sanitarista Renilson Rehem, ex-presidente do Ibross e idealizador da premiação, em comunicado.

A iniciativa é do Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde (Ibross), em parceria com a OPAS/OMS, Instituto Ética Saúde (IES), Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass) e Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).

Critérios

O processo de avaliação começou com um universo de 5.279 hospitais que atendem o SUS no país. A partir desse total, foram pré-selecionadas unidades públicas com mais de 50 leitos e atendimento exclusivamente voltado ao SUS. Após a aplicação dos critérios técnicos, chegou-se à lista dos 100 melhores hospitais públicos brasileiros, da qual saíram os 10 primeiros colocados.

A seleção considerou hospitais gerais — adultos e pediátricos — e também unidades especializadas em cardiologia, oncologia, ortopedia e maternidade, vinculadas às esferas federal, estadual ou municipal. Hospitais psiquiátricos e de longa permanência ficaram fora da análise.

Na avaliação foram considerados indicadores como acreditação hospitalar, taxa de mortalidade ajustada, percentual de internações de alta complexidade, disponibilidade de leitos de UTI, taxa de ocupação e tempo médio de permanência dos pacientes internados.

Na etapa final do ranking, o estudo passou a incorporar também critérios relacionados à eficiência hospitalar, compliance institucional e satisfação dos usuários. A análise de eficiência foi realizada com apoio do Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis de Minas Gerais (IPEAD/UFMG), por meio da metodologia DEA (Data Envelopment Analysis), utilizada internacionalmente para medir eficiência relativa em organizações complexas.

Avaliação dos usuários

Outro diferencial da premiação foi a realização de uma ampla pesquisa independente de satisfação dos pacientes conduzida pelo Instituto DataSenado. O estudo ouviu pacientes — ou acompanhantes — que receberam alta hospitalar em novembro de 2025 nas instituições participantes da premiação.

A pesquisa foi realizada entre 14 e 20 de abril de 2026 e submetida previamente ao Comitê de Ética em Pesquisa, devido ao tratamento de dados pessoais e sensíveis dos participantes. Dos 100 hospitais elegíveis para essa etapa, 64 encaminharam as informações necessárias para a realização das entrevistas e 56 atingiram quantidade estatisticamente válida de respostas para compor a avaliação final.

Embora o ranking dos "top 10" tenha forte concentração no estado de São Paulo — responsável por oito das dez instituições premiadas — a relação específica dos hospitais mais bem avaliados pelos usuários apresentou distribuição geográfica um pouco mais heterogênea.

Nesse quesito, o Hospital Regional de Piracicaba (SP) apareceu em primeiro lugar, seguido pelo Hospital Universitário Walter Cantídio (CE), em segundo, Hospital de Transplantes do Estado de São Paulo (SP), em terceiro, Hospital Universitário Oswaldo Cruz (PE), em quarto, e Hospital Universitário Cassiano Antonio de Moraes (ES), em quinto.

O sexto lugar entre as unidades mais bem avaliadas pelos usuários ficou com o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (SP), seguido pelo Hospital Estadual de Américo Brasiliense, em sétimo, Hospital Regional de Registro (SP), em oitavo, Hospital Municipal da Vila Santa Catarina (SP), em nono, e Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé (MS).

Segundo Renilson Rehem, a proposta da premiação também é estimular a melhoria contínua da qualidade da assistência pública hospitalar no país.

"Queremos incentivar a disseminação de boas práticas de gestão, assistência e governança no SUS. Ao reconhecer hospitais que se destacam em eficiência, qualidade e experiência do paciente, criamos referências positivas para todo o sistema público de saúde", afirma.

As entrevistas foram feitas por telefone, por meio da metodologia CATI (Computer-Assisted Telephone Interviewing), sistema assistido por computador que utiliza questionário estruturado e protocolos padronizados de abordagem para reduzir vieses e aumentar a confiabilidade dos resultados.

A satisfação dos usuários foi medida a partir da nota atribuída pelos pacientes à qualidade do hospital, em uma escala de zero a dez. A pergunta central da pesquisa foi: "Em uma escala de 0 a 10, em que 0 significa muito ruim e 10 significa excelente, qual a nota que você dá para a qualidade do hospital?".

Melhores Hospitais Públicos do Brasil

Hospital Estadual de Sumaré (SP)

Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (GO)

Centro de Referência da Saúde da Mulher (SP)

Hospital de Transplantes do Estado de São Paulo (SP)

Hospital e Maternidade Municipal Dr. Odelmo Leão Carneiro (MG)

Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (SP)

Hospital Geral de Itapecerica da Serra (SP)

Hospital Estadual de Sapopemba (SP)

Hospital Municipal Cidade Tiradentes (SP)

Hospital Geral de Itapevi (SP)

Melhores Hospitais na Avaliação dos Usuários

Hospital Regional de Piracicaba (SP)

Hospital Universitário Walter Cantídio (CE)

Hospital de Transplantes do Estado de São Paulo (SP)

Hospital Universitário Oswaldo Cruz (PE)

Hospital Universitário Cassiano Antonio de Moraes (ES)

Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (SP)

Hospital Estadual de Américo Brasiliense (SP)

Hospital Regional de Registro (SP)

Hospital Municipal da Vila Santa Catarina (SP)

Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé (MS)

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