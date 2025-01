Hospital Otávio de Freitas: Pernambuco abre licitação para reforma de UTI e construção de farmácia

A- A+

O Governo de Pernambuco abriu licitação para a reforma da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) Adulto e a construção da farmácia do Hospital Otávio de Freitas (HOF), no bairro de Tejipió, na Zona Oeste do Recife.



A obra tem valor estimado de R$ 4,5 milhões. O prazo para entrega das propostas vai até 19 de fevereiro. A informação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (30).



Segundo o Governo, o projeto de reforma da UTI Adulto busca garantir uma estrutura física adequada, com área coletiva de tratamento e quartos de isolamento, além de área de apoio.



Já a farmácia de dispensação do HOF terá dois pavimentos – térreo e superior – e foi projetada para ter uma localização centralizada, visando a fluxo mais eficiente e atendimento às diversas áreas assistenciais de maior demanda, como emergências, UTIs e blocos cirúrgicos.



"As intervenções no Otávio de Freitas fazem parte de um pacote de obras nas seis maiores emergências hospitalares do Estado, que representam, no total, um investimento de mais de R$ 84 milhões. Essas ações se somam a outras iniciativas, como a renovação da frota de ambulâncias, a convocação de novos profissionais de saúde para reforçar o atendimento à população e a realização de cirurgias por meio do Cuida PE", afirmou a governadora Raquel Lyra.

"Além disso, vale lembrar que já foi assinado o contrato com a empresa responsável pela manutenção dos hospitais, que também começará a atuar em todos os setores do hospital, com o objetivo de melhorar continuamente os equipamentos de saúde do Estado", destacou a secretária estadual de Saúde, Zilda Cavalcanti.

Ao todo, o Governo de Pernambuco prevê R$ 15,8 milhões em investimentos para o HOF. Também há previsão de melhorias para outras emergências estaduais: hospitais da Restauração, Getúlio Vargas, Otávio de Freitas, Barão de Lucena, Agamenon Magalhães, no Recife, e Regional do Agreste, em Caruaru.



Para 2025, estão previstas as entregas do Hospital da Mulher do Agreste, em Caruaru; da 2ª etapa da UPAE-R, do novo Serviço de Pronto Atendimento do Hemope, além do novo Ambulatório de Tuberculose do Hospital Correia Picanço.

Veja também