Invasão Hospital Pedro II: secretários de Segurança, da PM e da Polícia Civil falam sobre invasão à unidade Criminosos queriam chegar a Lucas Fernandes de Sousa, de 31 anos, para assasiná-lo

Os secretários de Segurança, Victor do Santos, de Polícia Militar, Marcelo de Menezes, e de Polícia Civil, Felipe Curi, deram uma entrevista coletiva, na manhã desta quinta-feira, para falar a respeito das ações em andamento referentes à tentativa de resgate de um criminoso nas dependências do Hospital municipal Pedro II, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, durante a madrugada.

A invasão foi por volta das 2h40. Os bandidos, que seriam de uma milícia, queriam chegar a Lucas Fernandes de Sousa, de 31 anos, que sofreu uma tentativa de homicídio e estava internado no Pedro II. Morador de Paciência, ele já exerceu função de praça do Exército Brasileiro e foi denunciado por organização criminosa e extorsão a comerciantes e moradores da região.



De acordo com uma denúncia oferecida pelo Ministério Público do Rio (MP-RJ), Lucas e outro acusado foram flagrados, no dia 19 de julho de 2019, por policiais civis, extorquindo comerciantes e moradores na Rua Graça e Paz, em Paciência, e bairros vizinhos. O esquema de cobrança de dinheiro exigia pagamentos sob a justificativa de “taxa de segurança” e praticava também extorsões conhecidas como “arrego” e exploração de serviços irregulares de TV a cabo, a “gatonet”, transporte irregular e outras atividades ilícitas.



Policiais da 36ª DP (Santa Cruz) estão no local para encontrar pistas dos homens armados que realizaram a invasão. Os agentes já sabem que os bandidos usaram uma passagem em um muro que separa o Pedro II de um estacionamento para entrar na unidade de saúde.

Imagens das câmeras de segurança do hospital mostram o momento em que os homens chegam ao local. Eles acessam o estacionamento e vão até uma das entradas. Todos estão vestidos de prestos e têm as cabeças cobertas por toucas. Os criminosos se dirigem ao local onde fica o segurança do hospital. Em todos os momentos, eles demonstram calma. Um deles vestia um colete da Delegacia de Repressões Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco/IE).

Lucas foi transferido, pela manhã, para outro hospital, que teria a segurança reforçada, segundo a Secretaria municipal de Saúde. A ambulância que o transportou deixou o Pedro II escoltada por carros da polícia.

