Hospital Pelópidas Silveira faz alerta sobre o mês de conscientização da Esclerose Múltipla

A- A+

O Hospital Pelópidas Silveira (HPS), no Recife, que é referência na especialidade de neurologia do Sistema Único de Saúde (SUS) do estado, faz alerta sobre a Esclerose Múltipla, considerada uma das doenças mais comuns do sistema nervoso central. A ação faz parte do Agosto Laranja, que terá como marco a próxima quarta-feira (30), com o Dia Nacional de Conscientização sobre a enfermidade.

De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 40 mil pessoas no Brasil vivem com a doença, que se manifesta de maneira autoimune, inflamatória e crônica no sistema central. A enfermidade, que desde o início pode provocar quadro degenerativo, também afeta cerca de 3 milhões de pessoas em todo o mundo.

Assim, durante o mês de conscientização, o Hospital Pelópidas Silveira emite sinal vermelho para que, se sentir os sintomas da doença, a pessoa deve realizar a consulta com um médico neurologista o mais o rápido possível, já que quanto mais precoce for o diagnóstico, melhor será a aplicabilidade do tratamento.

"A data tem como objetivo dar mais visibilidade à doença e informar a população mais acometida: os jovens adultos. No entanto, chamamos atenção para a prevalência da doença em mulheres, na faixa etária entre 25 e 35 anos, atingindo uma proporção de duas a três mulheres diagnosticada para cada homem", explica o médico neurologista do HPS, Gabriel Serva, especialista em Esclerose Múltipla e responsável pelo ambulatório especializado do HPS.

Sintomas da Esclerose Múltipla

Dentre os principais sintomas da doença, estão fadiga, distúrbios visuais, rigidez, fraqueza muscular, desequilíbrio, disfunção da bexiga ou no intestino, além de uma dificuldade em articular a fala e engolir. Também podem ser sinais da Esclerose Múltipla alterações emocionais e cognitivas.

Como não existe cura para a doença, há tratamentos que visam diminuir a atividade inflamatória, e são muito importantes para o combate à Esclerose Múltipla. Assim, o diagnóstico rápido pode contribuir para a melhora da qualidade de vida desse paciente, além de espalhar informações de cuidados para outras pessoas.

Veja também

espaço Módulo lunar indiano Chandrayaan-3 faz pouso histórico em região quase inexplorada da Lua