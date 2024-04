Hospital Pelópidas Silveira amplia vagas para receber cinco residentes em Neurologia por ano

A- A+

O Hospital Pelópidas Silveira (HPS), no bairro do Curado, Zona Oeste do Recife, ampliou para cinco o número de vagas em residência em Neurologia.



Segundo a unidade médica, o objetivo é formar especialistas na área no Estado para atendimento por meio da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE).

Os médicos em especialização ficam sob a orientação de preceptores e profissionais qualificados. No primeiro ano, os residentes realizam um rodízio por diversos serviços de saúde de referência no Estado. Além do HPS, eles passam também pelo Hospital Miguel Arraes (HMA), Imip, Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC).

Há ainda a oferta da experiência de atendimento em Unidade Básica de Saúde. Os residentes passam por experiência nas especialidades de cardiologia, psiquiatria, infectologia e clínica médica.

“O HPS tem a maior enfermaria em neurologia do Estado de Pernambuco, com 60 leitos, sendo uma das maiores do Norte-Nordeste. Essa ampliação é significativa porque em três anos estaremos colocando na rede de saúde um maior volume de especialistas nessa área”, afirmou o médico neurologista Fernando Travassos, coordenador da Residência Médica do HPS.

De acordo com a diretora de Ensino e Pesquisa do Hospital Pelópidas Silveira, Ângela Lessa, além da formação técnica, uma das maiores preocupações da ação é proporcionar uma formação humanizada.

“Nossa proposta de atendimento coloca sempre as necessidades dos pacientes em primeiro lugar. Muitas vezes, a situação de fragilidade que se encontra o usuário do SUS requer cuidados que vão além das intervenções hospitalares, como o cuidado com a saúde mental e o bem estar, por exemplo. Nosso objetivo é oferecer um acolhimento cada vez mais integral e a residência proporciona essa experiência ”, avaliou Ângela.

O Programa de Residência do HPS teve início em 2016. Os médicos que chegam, passam por um total de três anos, pelos setores de neurologia e neurocirurgia.

