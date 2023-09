Hospital Pelópidas Silveira promove palestras sobre o Dia Mundial da Doença de Alzheimer

A- A+

Para contribuir com a disseminação de informações relevantes para o Dia Mundial da Doença de Alzheimer e o Dia Nacional de Conscientização da Doença de Alzheimer, o Hospital Pelópidas Silveira (HPS), no Recife, promoverá, no dia 21 de setembro, rodas de conversa e palestras educativas sobre a enfermidade.

O evento da unidade, que é referência na especialidade de neurologia do Sistema Único de Saúde (SUS), será direcionado para pacientes e acompanhantes, e trará detalhes sobre os estágios da doença, os principais sintomas, fatores de risco, diagnóstico e as formas de tratamento disponíveis no SUS.

A Doença de Alzheimer é a forma mais comum de demência neurodegenerativa em idosos, e é responsável por mais da metade dos casos para essa parcela da população. De acordo com dados do Ministério da Saúde, cerca de 2 milhões de pessoas vivem com alguma forma de demência e a expectativa é que o número triplique até 2050. A enfermidade pode vir acompanhada da depressão e é dividida em quatro estágios: forma inicial, moderada, grave e terminal.

As palestras serão ministradas pelo médico neurologista do HPS e especialista em transtornos cognitivos, Herickssen Medeiros, que alerta que nem todo tipo de esquecimento pode ser considerado como manifestação do Alzheimer.

"É importante informar que o Alzheimer é um tipo de demência, que pode ser confundido com outros quadros clínicos. Uma das principais características é um comprometimento progressivo das atividades da vida diária que a pessoa estava habituada a fazer e já não consegue mais, ou seja, a perda da capacidade das tarefas cotidianas", revelou o médico.

Sintomas do Alzheimer

O principal sintoma do Alzheimer é a perda de memória recente, mas, com a progressão da doença, alguns sinais mais graves aparecem, como a perda de memória remota (ou seja, dos fatos mais antigos), assim como irritabilidade, falhas na linguagem, prejuízo na capacidade de se orientar no espaço e no tempo.

O Alzheimer é uma doença degenerativa, progressiva e irreversível. Assim, não possui cura, sendo possível apenas tratamentos que podem amenizar os sintomas.

