Hospital Pelópidas Silveira, no Recife, faz primeira captação de coração em 2023

A Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT) do Hospital Pelópidas Silveira (HPS), no Recife, realizou, na noite desta quinta-feira (13), uma captação múltipla de órgãos, sendo a primeira captação de coração em 2023. No Brasil, a doação de órgãos só é realizada após a autorização familiar.

A captação múltipla de órgãos permitiu, ainda, a retirada de dois rins, duas córneas e fígado, procedimentos que o hospital já realizou este ano. Com esta doação, quatro pessoas foram contempladas na fila de transplantes.



Os órgãos captados foram colocados à disposição do Sistema Nacional de Transplantes e darão a chance de uma nova vida às pessoas que aguardam na fila. Os procedimentos para a retirada dos órgãos foram realizados por duas equipes do Real Hospital Português (RHP) e também do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip).

Após a constatação da morte encefálica de um paciente do sexo masculino, de 38 anos - que manifestou ainda em vida o desejo de ser doador de órgãos -, o procedimento também foi autorizado pelos familiares.

"Só temos a agradecer, mais uma vez, o empenho e ajuda de todos que fizeram parte do processo da doação. A realização de excelência desse trabalho é parte de todo o empenho da equipe multidisciplinar, fazendo a diferença. Tudo seguiu na dinâmica e no tempo solicitado, sem intercorrências. Todos os órgãos foram aproveitados. A família que fez parte de todo o processo ficou muito agradecida", destacou a enfermeira da CIHDOTT do HPS, Rafaella Gonzaga.