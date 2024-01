Hospital Pelópidas Silveira realiza primeira captação de órgãos de Pernambcuo em 2024

A- A+

O Hospital Pelópidas Silveira (HPS), no Recife, realizou, no dia 1° de janeiro, a primeira captação múltipla de órgãos de Pernambuco em 2024.



A informação foi confirmada pela Central de Transplantes de Pernambuco (CT-PE). O procedimento, que envolveu a captação de seis órgãos, contemplou também o primeiro coração do ano.

Realizada por meio da Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT) do HPS, o procedimento ocorreu às 5 horas da manhã do dia 1°. Foram captados quatro órgãos sólidos, sendo um coração, dois rins e um fígado, além de duas córneas.

"Nosso 2024 já começou assim, unidos por uma causa, salvando vidas e dando esperança para quem precisa de um órgão. Só temos a agradecer, mais uma vez, o empenho e ajuda de todos que fizeram parte do processo da doação. A realização de excelência desse trabalho é parte de todo o empenho da equipe multidisciplinar", destacou Rafaella Gonzaga, enfermeira da CIHDOTT do HPS.

Os órgãos captados foram colocados à disposição do Sistema Nacional de Transplantes, com o intuito de dar a chance de uma nova vida a pessoas que aguardam na fila de transplantes. Com o precedimento, até quatro pessoas podem ser contempladas.

Procedimento no Hospital Pelópidas Silveira. - Foto: Divulgação/HPS

O procedimento para a retirada do coração foi realizado pela equipe do Pronto Socorro Cardiológico de Pernambuco (Procape). Houve ainda participação de um grupo do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), que ficou responsável pelo procedimento dos rins, fígado e córneas. A captação foi possível após confirmação de morte encefálica de uma paciente de 31 anos.

No Brasil, a doação de órgãos só é realizada após a autorização familiar. Assim, se houver o desejo de ser doador de órgãos e tecidos, é preciso avisar à família para que todos os trâmites sejam feitos no momento adequado.

