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SAÚDE Hospital da Pessoa Idosa capacita profissionais pelo Programa de Residência Multiprofissional Programa é pioneiro na Rede Municipal do Recife; novas profissionais são as primeiras da unidade

O Hospital Eduardo Campos da Pessoa Idosa (HECPI) está comemorando a formação das primeiras profissionais pelo Programa de Residência Multiprofissional em Atenção à Saúde da Pessoa Idosa da unidade, que também é pioneiro na Rede Municipal de Saúde do Recife.

Iniciada em março de 2024, a formação tem duração de dois anos, com vagas nas áreas de nutrição, enfermagem, serviço social e fisioterapia. A Residência Multiprofissional em Saúde tem o intuito de qualificar profissionais para assim fortalecer os diferentes níveis de atenção, desenvolvendo competências técnicas, éticas e humanísticas.

Ela é uma modalidade de ensino de pós-graduação lato sensu que busca promover, por meio da vivência prática e da educação permanente, a integração entre ensino, serviço e comunidade, com foco na atenção total à saúde e no compromisso com os princípios e diretrizes do SUS.

“A participação do hospital na formação de profissionais de saúde é estratégica e alinhada ao compromisso com a qualidade assistencial, a inovação e a sustentabilidade do sistema de saúde. Existe a intenção, em conjunto com a Secretaria Executiva de Gestão de Trabalho e Educação na Saúde (SEGTES), de ampliação dos programas e das áreas ofertadas pelo HECPI, de forma planejada e com foco na excelência”, destacou o diretor de Ensino e Pesquisa, Victor Oliveira.

Durante a formação, os residentes têm a oportunidade de acompanhar e aprender com os tutores do hospital passando por diversos setores da assistência, como enfermaria, ambulatório e UTI.

“Fazer parte da primeira turma de Residência Multiprofissional do HECPI foi uma experiência única e marcante. Ao longo desses dois anos, construímos uma trajetória incrível, formada por vivências teóricas e práticas que foram importantes para minha evolução. Hoje, ao olhar para trás, vejo o quanto evoluí como profissional e como ser humano”, afirmou a fisioterapeuta Juliane Santana.

Além das vagas quatro vagas ofertadas anualmente para o Programa de Residência Multiprofissional em Atenção à Saúde da Pessoa Idosa, o hospital também conta com duas vagas anuais para o Programa de Residência Médica em Geriatria. No ano passado, a unidade formou as primeiras residentes médicas em geriatria da unidade

“Foi muito bom receber essa oportunidade, uma sensação de reconhecimento do trabalho que desenvolvi durante a Residência. Atendendo os pacientes nesse momento eu me sinto com autonomia e confiança para atender os usuários, e que tudo o que aprendi na residência foi essencial”, comentou a assistente social Bruna Benigno.

Sobre o HECPI

O Hospital Eduardo Campos da Pessoa Idosa é uma unidade de saúde municipal, vinculada à Prefeitura da Cidade do Recife, com objetivo de acolher, prioritariamente, usuários do Sus com mais de 60 anos

Além de 80 leitos para internamento, divididos entre enfermaria, Cuidados Paliativos, UTI e Hospital Dia, o hospital conta com quatro salas cirúrgicas e ambulatório com 13 consultórios destinados a consultas médicas e multiprofissionais.

Na área de Apoio Diagnóstico, existe um parque tecnológico de ponta, onde são feitos exames de imagem, como tomografia e ressonância magnética.

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