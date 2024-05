Hospital Regional em Limoeiro abre oito novos leitos de enfermaria pediátrica para Srag

A- A+

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) abriu, nesta quinta-feira (23), oito novos leitos de Enfermaria Pediátrica com foco na assistência aos pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag), no Hospital Regional José Fernandes Salsa (HRJFS), em Limoeiro, no Agreste de Pernambuco.

Os novos leitos se integram, nesta quinta, à Central de Regulação de Leitos da Rede Estadual de Saúde e passam a ser regulados para o atendimento focado em quadros de Síndrome Respiratória Aguda Grave em todo o Estado.

O diretor-geral do HRJFS, Ijaciel Soares, destacou a importância de mais uma abertura de serviço regionalizado.

“Isso vai permitir que a gente tenha um atendimento mais direcionado para as crianças com quadro respiratório agudo. Com uma equipe prestando atenção multidisciplinar garantindo a assistência às crianças em tempo hábil, evitando evolução e piora do quadro ou necessidade de transferência para leitos de UTI”, destaca.



Leitos de UTI Adulto – No Hospital do Vale (HV), também localizado em Limoeiro, foram contratualizados pela Secretaria Estadual de Saúde, e abertos na última sexta-feira (17), 10 leitos de Terapia Intensiva Adulto com foco em Síndrome Respiratória Aguda Grave.

Srag em Pernambuco

Segundo nota enviada pela pasta à Folha de Pernambuco, na útlima quarta-feira (22), Pernambuco registrou um total de 1.675 casos da síndrome neste ano, no período considerado até o fim da Semana Epidemiológica nº 20, encerrada no último sábado (18).

Em abril, o Estado decretou situação de emergência por causa da superlotação de UTIs neonatais e pediátrica. A determinação se deu por conta do aumento de casos da síndrome, causada por vírus, e da falta de leitos.

O Estado atravessa a chamada sazonalidade da circulação dos vírus respiratórios. Segundo a SES-PE, esse período vai de março a agosto.

No mesmo período de 2023, Pernambuco havia registrado 48 mortes em decorrência da Srag, além de 2.030 casos.

Na última segunda-feira (20), a Secretaria Estadual de Saúde abriu 10 leitos de UTI pediátrica para atender pacientes infantis, no Hospital Memorial de Goiana (HMG), no município de Goiana, na Mata Norte pernambucana. Com os novos leitos abertos nesta quinta (23), em Limoeiro, o Estado abriu, ao todo, 176 leitos este ano - as vagas incluem UTI, UTI neonatal e enfermarias.

No ano passado, para acolher a demanda deste mesmo período, a SES-PE abriu 135 leitos com o mesmo perfil. "Todos continuam dando suporte à saúde dos pernambucanos", garantiu a pasta.

Veja também

HIGIENE Por que é tão importante lavar o umbigo todos os dias? Especialista explica